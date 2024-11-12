川普新內閣／移民限縮推手 米勒傳將任白宮副幕僚長

總統當選人川普11日宣布任命前白宮助理米勒，出任白宮副幕僚長。一般認為米勒將主掌移民與邊界事務。(路透)

前任白宮資深顧問米勒(Stephen Miller)是川普 第一任執政期間多項移民 限縮政策的重要推手，有線電視新聞網(CNN)11日報導，消息人士透露，總統當選人川普未來幾天將宣布，任命米勒出任負責政策事務的白宮副幕僚長。

消息人士說，長期主張限縮移民的米勒，在川普第二任政府將扮演比過去更有影響力的角色。

報導指出，川普競選期間喊出上台首日便將大規模遣返 無證移民的計畫，米勒便是最大的幕後推手。根據米勒草擬計畫，遭到遣返的無證移民人數，在川普第二任期間將增為十倍，每年將有100多萬無證客被遣返。

川普發言人李威特(Karoline Leavitt)對CNN表示，川普很快便將決定上台之後的執政團隊班底，並在適當時間做出宣布。

川普10日晚間宣布，移民和海關執法局 (Immigration and Customs Enforcement，ICE)前任局長霍曼(Tom Homan)，將出任負責驅逐百萬無證移民的「邊境沙皇」(border czar)。紐約時報11日分析，川普透過米勒與霍曼的人事布局，暗示上台之後必定兌現大規模遣返無證移民、限縮無證移民合法居留管道的競選政見。

紐約時報分析，米勒的移民政策觀點深受傾向強硬派的川普基本盤歡迎。副總統當選人范斯(JD Vance)以及在政權交接過程扮演關鍵角色的川普長子小唐納‧川普(Donald Trump Jr.)，都在社群網站X平台發文稱讚米勒的新職安排。

從2023年以來，川普多次強調，如果贏得大選將推出美國史上最大規模無證移民遣返。紐約時報分析，川普的大規模遣返計畫可能面臨阻撓包括來自媒體的負面報導。川普第一任執政期間，非法入境移民兒女與父母遭到拆散的強硬規定，便曾引發鋪天蓋地的負面報導。

米勒在川普第一任內是具有龐大影響力的幕僚，在川普卸任後持續擔任重要顧問，並為川普撰寫演講稿。