籌組新內閣 川普促參院允「休會任命」

川普 籌組新內閣之際，為順利通過高階官員人事案，公開要求聯邦參院共和黨 人同意「休會任命」(Recess Appointment)，亦即在不經過參院投票，先行通過人事案，避免民主黨人採取拖延戰術，阻擋新閣員上任。

根據華盛頓郵報(Washington Post)報導，川普10日在社群平台「真實社群」(Truth Social)發文呼籲：「任何企圖爭取參院多數黨領袖的共和黨人皆應同意休會任命，否則我們無法及時通過人事任命。」

川普為避免重蹈首次執政的人事僵局，要求「休會任命」的聲明，短短數分鐘後，其堅定盟友連任成功的聯邦參議議員史考特(Rick Scott，佛羅里達州)在X發文回應：「100%同意，我將盡全力讓人事案快速通過。」同時全球首富馬斯克也在X發文宣布：「史考特要角逐參院多數黨領袖。」

另一位有意角逐參院龍頭的圖恩(John Thune，南達科他州)也持開放態度並強調：「我們必須迅速果斷採取行動，讓川普內閣等提名人盡快就位，以履行分派的職務。」

還有德州聯邦參議員科寧(John Cornyn)也說：「民主黨人卡關川普內閣人事案，絕對不可接受，如果他們要硬幹，我們會在周末開會直到他們態度軟化，何況憲法明確賦予總統休會任命的權力。」

另外川普10日還要求共和黨人阻止民主黨人通過法官人事案並強調：「在此期間不應通過任何法官任命，因為民主黨與共和黨爭奪領導權之際，會企圖偷渡法官。」並以大寫字母強調：「絕對不可接受，謝謝大家。」

報導指出，史考特、圖恩、科寧三人有意爭取參院龍頭，以接替少數黨領袖麥康納(Mitch McConnell，肯塔基州)，相較於圖恩和科寧傾向共和黨建制派，史考特推動參院改革的主張已贏得黨內極端保守派以及倒戈川普的小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)等支持，聲勢後來居上。參院共和黨人預定13日舉行閉門會議，採不記名投票，選出參院多數黨領袖。