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川普新內閣／斯特凡尼克將任聯國大使 李修頓掌環保署

編譯俞仲慈／綜合報導
總統當選人川普11日宣布，紐約州國會眾議員斯特凡尼克出任聯合國大使。(美聯社)
總統當選人川普11日宣布，紐約州國會眾議員斯特凡尼克出任聯合國大使。(美聯社)

前總統川普勝選後積極部署內閣人事，今年夏天質詢三大名校校長一戰成名的現任紐約州國會議員斯特凡尼克(Elise Stefanik)與前紐約州國會議員李修頓(Lee Zeldin)獲得川普賞識，將分別擔任駐聯合國大使與環保署署長。

美聯社報導，川普11日宣布由斯特凡尼克出任駐聯合國大使，並盛讚後者表現：「斯特凡尼克集堅強、韌性與聰慧於一身，是一位令人難以置信的美國頭號鬥士。」不過這項任命案仍需獲得參院通過。

報導指，畢業於哈佛大學斯特凡尼克曾被前總統小布希延攬入閣；2014年首次當選國會議員，30歲的斯特凡尼克創下最年輕國會女性議員的紀錄。

現年40歲的斯特凡尼克從政初期，屬溫和保守派，但從川普執政後，積極擁抱MAGA運動。無論川普遭到兩次國會彈劾或捲入四項刑事案件，斯特凡尼克無不全力為川普辯護，政治聲量扶搖直上，2021年成為眾院共和黨會議(HRC)主席，而且自共和黨內初選開始即全力為川普助選。

今年夏天針對校園反猶太抗議活動，國會眾院教育委員會舉行聽證會，斯特凡尼克嚴厲質詢三所知名大學校長，迫使其中兩人離職，頓時知名度大增，多次獲得川普讚揚。

斯特凡尼克在中東議題上，力挺以色列不遺餘力，甚至企圖阻擋拜登政府支持聯合國機構對巴勒斯坦人進行的人道援助。

另外斯特凡尼克接任駐聯合大使後，遺缺將進行補選，共和黨人須保住這個席次，紐約州共和黨主席考克斯(Ed Cox)說：「既然掌握眾院多數，共和黨人必須保住這個安全席次，才有助於實現川普總統的歷史使命。」

另外川普11日延攬前紐約州國會議員李修頓掌環保署，頗令外界錯愕，2022年角逐紐約州州長失利的李修頓已於2023年1月離開國會，過去發言多與軍事、國家安全、反猶太主義、移民與犯罪等議題，與環保界幾乎毫無關係。

不過川普在其任命聲明中強調，李修頓上任後「保證公平迅速推出放寬管制措施，以紓解美國企業壓力」，並維持「環保最高標準，提供地球最乾淨的空氣與飲水」。

總統當選人川普11日宣布，紐約州國會眾議員斯特凡尼克出任聯合國大使。圖為斯特凡尼...
總統當選人川普11日宣布，紐約州國會眾議員斯特凡尼克出任聯合國大使。圖為斯特凡尼克1月共和黨初選時，在新罕州為川普助選。(美聯社)
總統當選人川普11日宣布，前紐約州國會眾議員李修頓出任環保署長。圖為李修頓9月在...
總統當選人川普11日宣布，前紐約州國會眾議員李修頓出任環保署長。圖為李修頓9月在紐約州長島為川普助選。(路透)

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