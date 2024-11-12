我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市住宅垃圾新規今生效 要買這種…華人叫苦

韓星宋再臨死因曝光 警方查獲遺書

川普新內閣／鷹派參議員魯比歐 將任新閣國務卿

編譯俞仲慈／綜合報導
美國總統當選人川普(左)預計任命佛州參議員魯比歐（右）出任國務卿。圖為兩人4日出席川普在北卡的競選造勢。(路透)
美國總統當選人川普(左)預計任命佛州參議員魯比歐（右）出任國務卿。圖為兩人4日出席川普在北卡的競選造勢。(路透)

消息人士透露，川普已經延攬佛羅里達州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)擔任新內閣的國務卿，成為首位擔任美國最高外交官的西語裔人士，預定明年元月就任。

據路透報導，魯比歐堪稱川普國務卿人選名單上最鷹派人物，長期主張對中國、伊朗和古巴等國採取強硬外交政策，不過近年立場稍微軟化以配合川普的觀點。

由於川普新政府將面臨比2017年首次上任時，更加動盪危險的國際社會，包括俄烏戰爭與中東情勢惡化，中國與美國的敵人俄羅斯和伊朗結盟關係更加緊密，預料俄烏危機將成為魯比歐上任後的首要議題。

今年4月，聯邦參院15名共和黨人投票反對通過對烏克蘭提供950億元軍援計劃，魯比歐就是其中一人。

現年53歲的魯比歐主張烏克蘭需要透過與俄羅斯談判解決危機，而非專注於收復俄羅斯過去十年佔領的所有領土，9月份他在接受美國全國廣播公司(NBC)訪問時指出：「我不站在俄羅斯一邊，但不幸的是，現實就是結束俄烏戰爭的方式，就是是透過談判。」

另外分析師認為，魯比歐出任國務卿具有國內外的重大意義，首先今年大選，川普擊敗民主黨副總統賀錦麗，部分原因是吸收大批西語裔選民支持，但過去歷屆大選，西語裔以壓倒性多數投票支持民主黨，從政治意義來說，西語裔人口結構日益多元，有愈來愈多西語裔轉而支持共和黨。

因此外界認為川普延攬魯比歐擔任國務卿這個關鍵角色，有助於進一步拉攏西語裔選民。

不過川普支持者對於任命魯比歐的決定仍持懷疑態度，因為魯比歐直到最近仍有與川普相互矛盾的強硬外交政策立場，在川普首次任內，魯比歐發起一項立法，要求參議院三分之二人數通過，使川普更難退出北約。

大選熱門話題

川普 國務卿 俄羅斯

上一則

拜登周三在白宮會面川普 將遊說川普不要放棄烏克蘭

下一則

川普最新閣員 南達科他州長將任國土安全部長 曾親手殺狗挨轟

延伸閱讀

「末日博士」羅比尼示警：債券衛士回歸 中與川普打交道更弱勢

「末日博士」羅比尼示警：債券衛士回歸 中與川普打交道更弱勢
友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」

友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」
傳川普選好新國安顧問 對中鷹派兼北約批評者 佛州眾議員沃茲

傳川普選好新國安顧問 對中鷹派兼北約批評者 佛州眾議員沃茲
川普行情推動美元續漲 歐元、日圓走貶

川普行情推動美元續漲 歐元、日圓走貶

熱門新聞

圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡

2024-11-06 03:10
國會選舉開票在美東時間5日晚上6時開始，請關注世界新聞網為您帶來的第一手開票資訊。(歐新社)

參院最後1席塵埃落定 藍47：紅53 眾院藍205：紅214

2024-11-12 08:27
川普宣告勝選。 （美聯社）

川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

2024-11-06 02:40
美國前總統川普將重返白宮，並承諾將在移民、經濟和烏克蘭戰爭等問題上採取行動。(美聯社)

狂人回歸會如何？川普承諾當選後要做這7件事

2024-11-06 21:03
在總統當選人川普9日晚間於真實社群平台發聲明表示不會邀請前國務卿龐培歐入閣後，龐培歐10日首次對此發文回應。(擷自X@Mike Pompeo)

在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

2024-11-10 15:43
民主黨全國委員會(DNC)的全國財政委員會成員李林笛(Lindy Li)9日批評賀錦麗的競選活動是「耗費10億元的災難」。(截圖自Fox News電視畫面)

賀錦麗敗選 DNC成員批「災難」：籌10億還能負債2000萬

2024-11-10 11:51

超人氣

更多 >
煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜

煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜
佛州逮捕21名賣淫華女 中國網民看照片驚：口味真重

佛州逮捕21名賣淫華女 中國網民看照片驚：口味真重
柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」

柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」
友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」

友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」
珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲