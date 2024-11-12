川普新內閣／鷹派參議員魯比歐 將任新閣國務卿

美國總統當選人川普(左)預計任命佛州參議員魯比歐（右）出任國務卿。圖為兩人4日出席川普在北卡的競選造勢。(路透)

消息人士透露，川普 已經延攬佛羅里達州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)擔任新內閣的國務卿 ，成為首位擔任美國最高外交官的西語裔人士，預定明年元月就任。

據路透報導，魯比歐堪稱川普國務卿人選名單上最鷹派人物，長期主張對中國、伊朗和古巴等國採取強硬外交政策，不過近年立場稍微軟化以配合川普的觀點。

由於川普新政府將面臨比2017年首次上任時，更加動盪危險的國際社會，包括俄烏戰爭與中東情勢惡化，中國與美國的敵人俄羅斯 和伊朗結盟關係更加緊密，預料俄烏危機將成為魯比歐上任後的首要議題。

今年4月，聯邦參院15名共和黨人投票反對通過對烏克蘭提供950億元軍援計劃，魯比歐就是其中一人。

現年53歲的魯比歐主張烏克蘭需要透過與俄羅斯談判解決危機，而非專注於收復俄羅斯過去十年佔領的所有領土，9月份他在接受美國全國廣播公司(NBC)訪問時指出：「我不站在俄羅斯一邊，但不幸的是，現實就是結束俄烏戰爭的方式，就是是透過談判。」

另外分析師認為，魯比歐出任國務卿具有國內外的重大意義，首先今年大選，川普擊敗民主黨副總統賀錦麗，部分原因是吸收大批西語裔選民支持，但過去歷屆大選，西語裔以壓倒性多數投票支持民主黨，從政治意義來說，西語裔人口結構日益多元，有愈來愈多西語裔轉而支持共和黨。

因此外界認為川普延攬魯比歐擔任國務卿這個關鍵角色，有助於進一步拉攏西語裔選民。

不過川普支持者對於任命魯比歐的決定仍持懷疑態度，因為魯比歐直到最近仍有與川普相互矛盾的強硬外交政策立場，在川普首次任內，魯比歐發起一項立法，要求參議院三分之二人數通過，使川普更難退出北約。