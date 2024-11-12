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大規模驅逐無證客太花錢? 霍曼：可省納稅人辛苦錢

編譯廖振堯／綜合報導
預定出任新川普政府「邊境沙皇」的霍曼認為遣返無證客開支，遠低於安頓無證客的費用。(美聯社)
預定出任新川普政府「邊境沙皇」的霍曼認為遣返無證客開支，遠低於安頓無證客的費用。(美聯社)

川普競選時承諾首要任務便是大規模驅逐、遣返非法移民，「華爾街日報」曾報導稱此舉將耗費大筆資金。川普欽點、將在新政府擔任負責驅逐無證客的「邊境沙皇」(border czar)的霍曼(Tom Homan)10日反駁，此計畫反而將大幅省下納稅人的辛苦錢。

「華爾街日報」8日報導稱，川普的計畫可能包括邊境緊急狀態、建造圍牆、驅逐出境，引用自由派移民組織「美國移民委員會」(American Immigration Council)的估算稱驅逐行動可能在十多年中，花費9680億元，即每年約880億元，因任何驅逐行動都需要大量資源，如雇用更多聯邦探員來識別和逮捕移民、承包住所來拘留他們、增派包機將他們送往其他國家。

霍曼曾是移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)前任局長，他在福斯新聞(Fox News)節目「Sunday Morning Futures」上指出拜登政府「支付全國各地的免費機票、每晚500元的免費飯店房間、免費教育、免費醫療」，而且這些都是永久的。「隨著時間推移，川普總統的計畫將為納稅人省錢…紐約市飯店房間每晚要500元，與此同時ICE床位只要127元。」

霍曼過去四年來和其他移民問題的高層人士一直對批評拜登政府，因為非法移民數量創歷史新高，導致美國各地社區資源吃緊，同時紐約市、波士頓、芝加哥等大城市已成為移民問題溫床。如紐約市標誌性的羅斯福酒店(Roosevelt Hotel)儼然成為「第二個埃利斯島(Ellis Island)」，因為它容納了大量的非法移民、變成移民處理中心。

一同上節目的Key Square Capital Management執行長貝森特(Scott Bessent)也認為維持現況的成本比川普方案更高。「要談人員成本的話，由於邊境管理鬆懈，每年有10萬人因芬太尼(fentanyl)死亡、犯罪率增加、美國人民心底懷抱著恐懼，這些都是無法以金錢衡量的。」

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