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拜登周三在白宮會面川普 將遊說川普不要放棄烏克蘭

編譯廖振堯／綜合報導
拜登總統(圖)將於周三在白宮與川普會面，據說會談事項包括遊說川普支持烏克蘭。(美聯社)
拜登總統(圖)將於周三在白宮與川普會面，據說會談事項包括遊說川普支持烏克蘭。(美聯社)

川普勝選後，拜登總統向他祝賀，並邀請他於13日前往白宮會面，以確保明年1月20日政權和平轉移。白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)表示，拜登邀請會面的另個重點是試圖遊說川普不要放棄烏克蘭、討論歐亞地區情勢；另有消息人士透露，準第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)不會出席會面。

福斯新聞(Fox News)報導，蘇利文10日作客哥倫比亞廣播公司(CBS)政論節目「面對全國」(Face the Nation)，稱拜登將趁此機會向川普解釋他的立場，並討論川普就職後如何考慮處理這些問題，畢竟幾個月前當烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)造訪華府時，「拜登總統明確表示我們將按時、全額使用國會提供的所有資源，意味著到1月20日前將持續向烏克蘭提供這些援助。」

蘇利文說，接下來70天內拜登將向國會和繼任政府證明「美國不應該放棄烏克蘭」，因為放棄將意味著歐洲更加不穩定。「誠如日本首相所言，如果我們在歐洲放棄烏克蘭，那美國對亞洲盟友的承諾問題也會加劇。」他沒有透露拜登是否會提出具體立法，但說拜登將在任期結束後繼續向烏克蘭提供資源，因為俄羅斯威脅依然存在。

據非黨派的監督機構政府稽核處(Government Accountability Office)，拜登領導的國會向烏克蘭撥款超過1740億元。川普多次批評，並與其他共和黨人聯合反對資助，可以確定他上任後肯定會放慢援助，因為共和黨將以53席控制參院。

消息人士向每日郵報(Dailymail)證實，選戰過後川普、拜登已經通過電話，但梅蘭妮亞和第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)尚未講過話，也不會出席13日的會面；兩人最後一次見面是去年11月前第一夫人羅莎琳‧卡特(Rosalynn Carter)的葬禮上。梅蘭妮亞近期似乎已淡出川普政治生活，鮮少公開發言，也缺席多次川普庭審。

拜登總統將於周三在白宮與川普(圖)會面，據說會談事項包括遊說川普支持烏克蘭。(美...
拜登總統將於周三在白宮與川普(圖)會面，據說會談事項包括遊說川普支持烏克蘭。(美聯社)

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