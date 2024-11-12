川普勝選隔天 中太陽能業者「天合光能」賣掉德州大廠

在川普當選的第二天，中國太陽能大廠天合光能立即賣掉在德州可以抵稅18億元的大廠，顯示對未來政局的不放心。（美聯社）

2024年美國總統選舉結果帶來影響持續發酵，Politico新聞網站11日報導，中國太陽能業者天合光能公司(Trina Solar)位於德州 的工廠，原本根據2022年通過的「降低通膨法」(Inflation Reduction Act，IRA)可以獲得18億抵稅福利 ，卻在選舉日隔天就宣布賣廠。

「降低通膨法案」是拜登 任內對抗氣候變遷的重要立法，在美國設廠的多家中國太陽能企業可獲減稅福利。不過，總統當選人川普競選期間曾說，當選後將推翻拜登任內的氣候變遷計畫，並表示今後面對中國經濟競爭時，將採取更加強硬的立場。

天合光能表示，川普勝選與賣掉工廠無關。天合光能發言人在聲明中說，賣掉工廠是根據公司在美國長期發展考量而做的決定。

天合光能的德州廠區位於達拉斯附近，接手買家是總部在喬治亞州的電池製造商Freyr。

報導指出，觀察家表示，天合光能出售德州工廠的消息，顯示川普勝選對能源市場的衝擊。

共和黨可望在1月開始的新會期同時掌握參、眾兩院多數，「降低通膨法案」命運如何受到輿論注意，尤其是法案當中對於在美國設廠的太陽能板製造商、乾淨能源相關產業提供抵稅優惠。兩黨國會議員已經提出某些草案，希望擋下與中國有關的企業獲得「降低通膨法」抵稅福利。產業分析師與國會遊說人士表示，共和黨在這次選舉勝出之後，如何避免中國企業得到減稅福利的討論熱度可望升高。

共和黨人士對於拜登處理中國製造太陽能板的方式普遍感到不滿，例如原本規定禁止中國製造太陽能設備繞道東南亞進入美國，拜登卻同意禁令暫停實施兩年。

代表美國製造業的遊說團體「繁榮美國聯盟」(Coalition for a Prosperous America)艾卡維拉(Nick Iacovella)資深副總裁說，沒能阻止中國獲得「降低通膨法」減稅福利是民主黨的錯誤。