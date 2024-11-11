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質詢3大校長一戰成名 川普找她擔任駐聯合國大使

編譯季晶晶、盧思綸、王若馨／綜合外電
川普傳出已邀共和黨眾議員紐約州眾議員斯特凡尼克擔任美國駐聯合國大使。（美聯社）
川普傳出已邀共和黨眾議員紐約州眾議員斯特凡尼克擔任美國駐聯合國大使。（美聯社）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，總統當選人川普已邀共和黨紐約州眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）出任美國駐聯合國大使。

斯特凡尼克是眾院共和黨會議主席，在眾院重要性排名第四，僅次於眾院議長、多數黨領袖、多數黨黨鞭：她是川普的強力捍衛者，也是共和黨的強力募款機器。

川普說，很榮幸提名斯特凡尼克任職於他的內閣，並讚美她的堅強，稱她是聰穎的「美國優先」政策鬥士。

斯特凡尼克在2014年當選眾院議員時年僅30歲，當時創下史上最年輕的女性議員紀錄。

在川普前一個總統任期中，斯特凡尼克逐漸成為他的堅定支持者，她在2019年川普捲入烏克蘭醜聞時為川普辯護，也曾聯名向最高法院提出訴訟，挑戰2020年四個搖擺州的選舉結果。

去年12月，斯蒂芬尼克在國會聽證上，針對校園內的反猶太主義和仇恨言論問題，對哈佛大學、賓州大學和麻省理工學院校長進行了嚴厲質詢，她的質詢導致賓州和哈佛大學校長辭職，並一舉提升了她的全國知名度。

川普9日說，他上次總統任內的駐聯合國大使海理，以及前國務卿龐培歐將不會獲邀回鍋任職。海理曾與川普角逐11月總統大選的共和黨候選人提名資格，後來轉而支持川普。

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