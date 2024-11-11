質詢3大校長一戰成名 川普找她擔任駐聯合國大使
美國有線電視新聞網（CNN）報導，總統當選人川普已邀共和黨紐約州眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）出任美國駐聯合國大使。
斯特凡尼克是眾院共和黨會議主席，在眾院重要性排名第四，僅次於眾院議長、多數黨領袖、多數黨黨鞭：她是川普的強力捍衛者，也是共和黨的強力募款機器。
川普說，很榮幸提名斯特凡尼克任職於他的內閣，並讚美她的堅強，稱她是聰穎的「美國優先」政策鬥士。
斯特凡尼克在2014年當選眾院議員時年僅30歲，當時創下史上最年輕的女性議員紀錄。
在川普前一個總統任期中，斯特凡尼克逐漸成為他的堅定支持者，她在2019年川普捲入烏克蘭醜聞時為川普辯護，也曾聯名向最高法院提出訴訟，挑戰2020年四個搖擺州的選舉結果。
去年12月，斯蒂芬尼克在國會聽證上，針對校園內的反猶太主義和仇恨言論問題，對哈佛大學、賓州大學和麻省理工學院校長進行了嚴厲質詢，她的質詢導致賓州和哈佛大學校長辭職，並一舉提升了她的全國知名度。
川普9日說，他上次總統任內的駐聯合國大使海理，以及前國務卿龐培歐將不會獲邀回鍋任職。海理曾與川普角逐11月總統大選的共和黨候選人提名資格，後來轉而支持川普。
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