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川普回白宮上班第一件事：把偶像邱吉爾銅像帶回橢圓形辦公室

記者顏伶如／綜合報導
川普重返白宮，第一件事是把原在總統辦公室的邱吉爾像(中)放回原處。(美聯社)
川普重返白宮，第一件事是把原在總統辦公室的邱吉爾像(中)放回原處。(美聯社)

總統當選人川普上台首日要做出哪些事情，幕僚現正積極規畫中。華爾街日報10日分析，川普上台第一天便將推出多項政策，政府人事大幅調動，包括大規模遣返無證移民、開除軍方將領。川普政權交接小組以及外部政策諮詢機構，目前都在協助川普草擬讓選舉政見得以兌現的行政命令。

川普競選期間曾說上台第一天就要推出「美國史上規模最大的遣返行動」，知情官員說，由於牽涉範圍極廣，大量遣返無證移民的目標可能要花較多一點時間才能落實；川普可能一上台就發布預先擬妥的行政命令，下令國土安全部與其他機關開始遣返無證客。拜登政府任內的許多移民政策將被川普撤銷，改推與川普「零容忍」(zero-tolerance)理念一致的政策。

川普曾說上台第一天就要恢復「留在墨西哥」(Remain in Mexico)政策，向美國申請庇護的無證客必須留在墨西哥等候美國移民法院通知。

川普也曾說要上台首日就要動用行政權，取消非法入境者在美國境內產下兒女的公民權。不過，如此作法恐將面臨法律挑戰。

川普曾說將開除調查推翻2020年大選的特別檢察官史密斯(Jack Smith)，並為參加國會暴動而遭定罪的1000名群眾赦罪。

國際與外交事務方面，川普將簽署行政命令讓美國退出巴黎氣候協定(Paris Climate Agreement)。川普曾說要讓俄烏戰爭、中東戰火畫下句點，改由美國國機安全、經濟利益為優先，任何參與美國從阿富汗撤軍的美軍將領必須在「就職日當天中午」之前自行辭職。

拜登政府今年4月援引1972年「教育修正法案」第9條(Title IX)規定，為跨性別學生提供免遭歧視保護，川普曾說上台首日便將推翻。

前任總統詹森總統(Lyndon B. Johnson)1960年代收到的英國首相邱吉爾半身銅像，多年擺在白宮橢圓形辦公室，但前總統歐巴馬2009年剛就任幾天之後就把銅像換掉，改放美國人權鬥士馬丁路德金恩銅像。川普再度執政上台首日將把邱吉爾銅像擺回去。

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