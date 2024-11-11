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川普拿下亞利桑納州、內華達州 選舉人票312：226底定

編譯廖振堯／綜合報導
隨著亞利桑納州計票完畢，川普在本屆總統選舉，總共獲得312張選舉人票。圖為2021年亞利桑納州選舉人團出示該州選舉人票。(美聯社)
隨著亞利桑納州計票完畢，川普在本屆總統選舉，總共獲得312張選舉人票。圖為2021年亞利桑納州選舉人團出示該州選舉人票。(美聯社)

川普和賀錦麗競選期間在亞利桑納州內華達州投入大量心力，希望贏得這兩個關鍵的搖擺州，而最新結果顯示亞利桑納州的11張和內華達州的6張選舉人票將被川普囊括，使得總票數來到312票比226票。

據本屆大選與國會山莊報(The Hill)合作的政治預測中心Decision Desk HQ追蹤，川普在亞利桑納州得票率為52.6%，擊敗賀錦麗的46.4%，領先近20萬張票。內華達州的差距更近，川普以50.6%勝過賀錦麗的47.5%，即大約4萬6000票。

雙方投入大量精力，但針對方向不同。川普強調賀錦麗在移民問題上的政績「讓她沒資格擔任總統」；華茲(Tim Walz)則說川普再任總統將威脅民主和自由。由於這兩州收取和計票方式不同，預期選舉結果要相對較長的時間才能出爐，不過川普並不需要這兩州來確保入主白宮的勝利，他早已確定拿下關鍵的賓州、威斯康辛州這兩個搖擺州。

2020年總統大選時，拜登雖拿下亞利桑納州，但優勢是各州最小，以49.36%擊敗川普的49.06%，也就是不到1萬1000票。拜登勝利是亞利桑納州自1996年以來首次翻藍。2024大選前一周，民調顯示川賀勢均力敵，但差距沒有那麼接近，國會山莊報報導稱川普的優勢甚至比其他大多數搖擺州更大。

內華達州則是各州最佳的大選結果風向計之一，在過去30次總統大選中，贏得內華達州的候選人有27次贏得白宮。民主黨在過去4次總統選舉中贏得了內華達州，不過2016年喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)雖然得票率贏過川普、拿到6張選舉人票，仍輸掉該屆大選；2020年拜登以50%得票率擊敗川普的48%贏得該州。

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