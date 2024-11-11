黨內擋下新保守派？川普貼文：不會邀龐培歐、海理入閣

正在組閣的川普貼文說，他不會讓龐培歐和海理入閣。圖為川普(右)和時任國務卿的龐培歐2018年在布魯塞爾參加北約峰會後舉行記者會。(美聯社)

川普 9日貼文表示，不擬邀請前駐聯合國大使海理(Nikki Haley)、前國務卿龐培歐 (Mike Pompeo)在新政府內閣任職；對此海理貼文表示，祝福川普接下來四年執政成功；而川普的前財政部長米努勤 (Steven Mnuchin)表示，無意重返川普的新政府，但他對如何加強制裁俄國、伊朗，不讓國債再增加，會提供建議。

路透(Reuters)10日報導，川普貼文表示正在籌組下屆政府，但他不會邀請海理、龐培歐回鍋；很高興並感激兩人以往與他共事，另感謝他們為國家服務，願「美國再度偉大」。

為籌組下屆政府，川普目前正在會見可能人選；已與知名投資人貝森特(Scott Bessent)見過面，貝森特可能獲任命下一屆財政部長。

海理則在社媒X平台貼文回應表示，自己為曾與川普共事、在聯合國捍衛美國利益，感到自豪，祝福川普以及未來任職政府的人大成功，推動國家接下來四年變得更強大、更安全。

川普貼文說，前駐聯合國代表海理不可能入閣，海理祝福川普執政成功。(路透)

龐培歐則在10日下午於X平台寫道：「總統先生，我也以能與您合作為榮，正如上周我們見面時所說的，你我一起制定了讓世界更加安全的計畫，並避免新戰爭發生。」龐培歐另表示，「全國堅決拒絕拜登-賀錦麗的外交政策主張。我們有責任再次以美國的利益考量為優先。」

新聞周刊(Newsweek)報導，不再給海理、龐培歐內閣職位的決定，是因川普首要盟友史東(Roger Stone)認為兩人是「新保守派」，可能在川普新政府內組織「邪惡第五縱隊」。

川普的前財政部長米努勤受訪時表示，財政部接下來的要務，在做好工作，強化美國貿易政策，例如要中國履行2020年1月向川普承諾的採購美國商品，再平衡美中貿易，但米努勤指出，中國並未履行承諾。

米努勤表示，在川普第一屆政府擔任財長是「畢生經驗」，但自己現在樂於由外部提供意見，而他曉得，新政府一定會有很多絕佳選擇。他拒談自己認為的最佳財長人選。