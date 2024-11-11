川普競選時對台論述 除了「保護費」還說過「買保險」

川普在選戰中提及對台論述，包括「我們跟保險公司一樣，而台灣沒有給我們任何東西」。(美聯社)

美國情報單位預測，中國將在2027年具備入侵台灣的能力；「福斯新聞網」(Fox News)整理出此次大選中，川普 對台論述，包括「我們跟保險 公司一樣，而台灣沒有給我們任何東西」。

福斯報導，類似南海軍演這些情況可能更早發生，或不可能發生，但川普再次勝選讓台灣人思忖，奉行「不干涉主義」的新政府上台後，美國是否會保護台灣。

川普的公開發言或已表明，他不願為了保衛島國民主對抗另一個全球強權。

川普6月告訴「彭博商業周刊」(Bloomberg Businessweek)：「台灣應該為防衛付錢給我們。你知道的，我們跟保險公司一樣，而台灣沒有給我們任何東西。」

川普10月再次於羅根(Joe Rogan)的播客(podcast)節目中埋怨台灣「竊取」美國的晶片 產業，說道「你知道，台灣偷我們的晶片業務。」

川普說：「他們希望我們保護他們，他們也想被保護。你知道，他們不付錢給我們。有我們保護的國家，我們從北大西洋公約組織(NATO)獲得數千億元。」

軍事評論員、華府智庫「國防重點」(Defense Priorities)亞洲接觸戰略部(Asia engagement)主任高德斯坦(Lyle Goldstein)表示，川普的顧問在台灣議題上的鷹派態度，遠比川普說出來的話還強硬。

高德斯坦說：「在川普上一任期的四年內，他的立場非常堅定，支持透過各種措施捍衛台灣，我認為這些措施主要透過他的顧問建議。」

但就在上個月，川普被問到是否會在中國侵台時出手，川普告訴「華爾街日報」說：「我不必這麼做，因為他尊重我，而且他知道我很瘋狂。」

川普接著被問到，如何說服中國國家主席習近平避免類似侵略時回道：「我會說：若你侵犯台灣，我很抱歉這樣做，我將向你徵150%到200%關稅。」

川普高度自我讚賞他與習近平的關係，說道「我和他的關係非常穩固，他其實上是一個非常好的人，我不想說是朋友；我不想表現得笨拙，說『他是我朋友』，但我和他處得很好。」

川普說，「他曾下榻海湖莊園(Mar-a-Lago)，所以我們非常了解彼此，他是很兇悍的人。」