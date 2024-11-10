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馬斯克政治影響力開掛 幾乎天天在川普莊園對人事獻策

編譯葉亭均／即時報導
特斯拉執行長馬斯克（右）在10月5日幫川普（左）的競選總統造勢大會站台。（路透）
特斯拉執行長馬斯克（右）在10月5日幫川普（左）的競選總統造勢大會站台。（路透）

川普當選美國總統候，他在佛州的海湖莊園擠滿了兩類人：一是尋求在新政府謀得一官半職者，另一種則是試圖影響內閣高官人選的人。

CNN引述多位消息人士說法報導，馬斯克是對這一切產生巨大影響的人。從川普上周贏得大選以來，幾乎每天都能看到這位億萬富豪出現在海湖莊園，有時與川普在露臺上用餐，周日則與他的家人在高爾夫球場上閒逛。

報導說，當川普與多位國家領導人通話時，馬斯克也在場。例如烏克蘭總統澤倫斯基致電祝賀川普當選時，川普打開擴音器，澤倫斯基則感謝馬斯克提供Starlink星鏈衛星網路服務給烏克蘭。

馬斯克還影響了人事決策，甚至表明他對特定職位人選的偏好。例如馬斯克周日涉入了參議院共和黨領袖之爭，表明他支持佛羅里達州參議員史考特（Rick Scott）擔任此職，此前史考特迅速表態支持川普要求望參院共和黨領袖讓國會休會、以利於他任命內閣人事的說法。

馬斯克不僅親近川普，也和川普的過渡團隊共同主席盧特尼克（Howard Lutnick）很靠近。盧特尼克是金融服務公司Cantor Fitzgerald的執行長，正負責帶領川普交接團隊的人事領域。

消息人士形容，川普對馬斯克著迷。川普上周三在勝選演說中提到：「我們必須保護我們的天才，我們沒有那麼多天才。」

雖然馬斯克預料不會正式在川普政府中任職，但他從外部就能對川普政府擁有巨大影響力。CNN報導分析，馬斯克顯然不太可能會想要在川普政府中有全職工作。合理的推測是，如果馬斯克被任命為一個無給職的榮譽委員會的負責人，不但依然能夠大力涉足政府事務，卻又不受政府道德規定約束。因為如果馬斯克擔任正式公職，法律會要求他剝除資產、或是讓資產交付信託，以避免利益衝突。

馬斯克截至今年10月中向川普捐了接近1.19億美元政治獻金，還會現身川普造勢大會力挺。這些押注在選後幾乎立即得到回報，特斯拉股價在短短三天內大漲28%， 馬斯克財富躍增500億美元，達到3137億美元。

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