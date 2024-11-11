馬斯克左右誰當參院龍頭 發動網友投票 力挺這位佛州議員

億萬富豪馬斯克表態支持佛州議員史考特擔任參議院共和黨領袖。圖為川普（左）與馬斯克（右 ）今年10月5日在川普造勢大會上交談。（美聯社）

美國總統當選人川普 與億萬富豪馬斯克已開始對下一任參院共和黨 領袖提出要求、馬斯克甚至想要左右人選，這可能攪亂預料由現任參院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）長期盟友接任的布局。

川普堅持，下一任參院共和黨領袖必須支持讓他進行「休會任命」，也就是在美國參院休會期間對聯邦官員的任命，而無須經過參院確認。馬斯克隨即表示，這對完成川普的政策計畫至關重要。

馬斯克接著表態支持佛羅里達州參議員史考特（Rick Scott）擔任參院共和黨領袖，此前史考特表明支持川普的要求。史考特長期來是川普的盟友，而且是麥康諾的批評者。馬斯克還接著在X社群平台上發動投票，詢問追隨粉絲誰該取代麥康諾。麥康諾將不會投入共和黨在本周三即將舉行的秘密投票競選。

目前兩位聲勢居前、有望領導參院共和黨團的議員分別是共和黨黨鞭、達科他州參議員圖恩（John Thune）以及前黨鞭、德州參議員孔寧（John Cornyn）。兩人都在X平台上貼文矢言加速確認川普的內閣提名人選。孔寧重申他會讓參院每天開會，直到內閣確認完畢，而圖恩則表示「所有選項都在考慮之列」，包括休會任命。參院領袖通常會捍衛參院在確認或否決總統任命內閣官員人選中的作用，但通常是冗長的過程，向來使兩黨的總統感到挫折。

圖恩面臨的不利局面在於，他先前強烈批評川普，包括川普因煽動2021年1月6日國會騷亂而遭遇彈劾審判後對他的批評。另一方面，一些槍枝權利支持者對孔寧仍心存不滿，因為他曾與民主黨人就妥協性槍支立法進行協商。

聚焦誰會成為下一任共和黨領袖，已經成為川普與參院關係的早期考驗，其中幾位現任共和黨議員在彈劾審判中投票支持將川普定罪，還有許多人對川普的行為提出嚴厲批評，尤其是麥康諾，一些人也反對川普的重要經濟政策，例如他所提出的全面性全球關稅。

圖恩公開力促川普不要參與有關參院共和黨領袖的爭位戰，理由是這符合川普的最佳利益。史考特曾在兩年前挑戰麥康諾但慘敗，現在，就算他能獲得川普支持，也不清楚他是否能爭取到多數共和黨議員的支持。

孔寧和圖恩都已爭取這個最高職位多年，期間透過建立人脈關係、籌募數百萬美元來支持其他共和黨參議員。

根據既有規則，民主黨議員無法封殺川普的內閣人選提名，除非有共和黨議員「跑票」，不過民主黨團可以拖延內閣人事案的確認過程，而包括目前當選副總統的范斯在內的共和黨議員多次如此操作，藉此抗議拜登政府的行動。