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川普通話普亭 勸勿升高戰事 盼外交方式解決俄烏戰爭

記者顏伶如／綜合報導
川普(右)當選美國總統後，上周與俄羅斯總普亭通電話，勸俄國不要升高烏克蘭戰事。圖為2017年兩人出席G-20漢堡峰會。(美聯社)
川普(右)當選美國總統後，上周與俄羅斯總普亭通電話，勸俄國不要升高烏克蘭戰事。圖為2017年兩人出席G-20漢堡峰會。(美聯社)

華盛頓郵報10日獨家報導，總統當選人川普7日已與俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)通話，勸告莫斯科不要繼續升高烏克蘭戰事。這是川普在2024年大選勝出之後與普亭首次電話交談。

川普當選消息傳出，莫斯科第一時間反應冷靜，克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)當時對媒體說，普亭並沒有計畫跟川普通話。不過，普亭7日發表聲明祝賀川普當選，並說已準備好跟川普對話。

知情人士說，川普是在佛羅里達州海湖莊園私人俱樂部(Mar-a-Lago)住所跟普亭通話。川普在電話中勸告普亭不要讓烏克蘭戰爭繼續升溫，也提醒普亭美國在歐洲依然擁有相當規模的軍事實力。川普與普亭談話內容包括歐洲大陸的和平目標，川普向普亭表達希望兩人很快可以再次商討如何解決烏克蘭戰爭。

競選期間，川普多次表示如果當選將讓俄烏戰爭迅速畫下句點，但未說明具體作法。川普曾私下透露，願意支持讓俄羅斯保留占領地區的協議。消息人士說，川普與普亭通話時曾短暫提及烏克蘭領土問題。

川普7日接受國家廣播公司(NBC)專訪時說，選舉日以來已跟70國元首通話，包括烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)，通話時科技富豪馬斯克(Elon Musk)也有參與。

兩名消息人士說，烏克蘭官員有獲得川普與普亭通話的告知，基輔並未反對川普與普亭通話。消息人士說，烏克蘭官員很早之前就了解，川普將與普亭協商以外交方式解決俄烏戰爭。

克里姆林宮發言人培斯科夫10日接受俄羅斯官媒專訪表示，俄羅斯從川普對烏克蘭問題的立場看到「正面」訊息，不過川普競選期間的發言，上台之後將如何行事，難以預測。

華盛頓郵報報導，川普贏得選舉之後與世界各國元首的通話，並沒有透過國務院安排，也不是經由美國政府人員擔任口譯。川普政權交接小組迄今尚未根據政權交接過程的標準作業程序與聯邦總務署(General Services Administration，GSA)簽署協議。一名知情人士說，自從川普第一任期間講電話內容的逐字稿遭到洩露之後，川普與川普幕僚對於職業文官便充滿高度不信任。

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