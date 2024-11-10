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民主黨慘敗改變權力版圖 藍州諸侯崛起 擘畫「防川區」

編譯潘勛／即時報導
紐約州長霍楚。(路透)
紐約州長霍楚。(路透)

這次大選民主黨無論是在白宮或國會兩院都遭遇全面挫敗，權力地盤大幅縮水，幾位民主黨籍州長可望藉此崛起，成為新的權力核心。有幾位州長已開始擘畫，如何將自己執政的州設為「防川區」(Trump-proof)，這些舉措也將有助於他們提升在民主黨內的地位。

華盛頓郵報報導，有些民主黨聯邦眾議員大聲表示懷疑，這個黨是否該由通常不在全國知名政治明星榜的人來領導，畢竟現在有些藍領背景的國會議員，在選舉日表現比副總統賀錦麗亮眼。

賀錦麗敗北之後，民主黨苦思一個象徵性與實務性兼具的問題：該由誰來領導？

共和黨掌控參眾兩院已成定局，川普回任總統，讓他們有龐大權力重塑美國，值此時節，誰領導民主黨，這個問題叫人頭暈眼花。選舉日當天，全國向民主黨釋出強烈的不贊成訊息，無論誰崛起，擔任民主黨顏面，都必須挑起責任說服國人，民主黨能提供更好的未來。

選後民主黨突然面臨高層真空。拜登總統已然見到，自從他7月宣布不再連任以後，聲量大幅縮小；賀錦麗雖在承認敗選演說上，鼓勵支持者繼續為信念奮戰，但她不可能再是領帶羊。美國歷史上，總統敗選的人很難再擔綱領導政黨，川普是個異數。

目前民主黨全代會主席哈里森(Jaime Harrison)不擬尋求第二任。參院現任多數黨領袖舒默到明年1月就變少數黨的。假如民主黨還有辦法拿下眾院，目前眾院少數黨領袖傑福瑞斯(Hakeem Jeffries)可望成為議長，但議員及謀士都認為他還未經沙場考驗，無法領導整個民主黨，而且心力必須大量放在國會，阻擋川普與共和黨的推動施政攻勢。

要到2028年民主黨出現總統提名人，不然民主黨不會有正式的黨魁，因此前途有些泥濘難行。參與初選的可能有一批民主黨籍州長，其中有些人很快就宣布，要讓他們的州免於受川普政策的影響。

加州州長紐森(Gavin Newsom)已召開州議會特別議期，自12月2日起，以強化加州法律對墮胎管道、氣候、移民及民權的保護。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)本周宣布，州方正指定官員「因應聯邦對生育自由、槍枝安全法律等其他重要議題的法律威脅」。

新澤西州長墨菲(Phil Murphy)表示，雖說會與共和黨人找出共通之處，但也準備抵抗對方。

新澤西州長墨菲。(美聯社)
新澤西州長墨菲。(美聯社)
這次大選民主黨無論是在白宮或國會兩院都遭遇全面挫敗，華府地盤大幅縮水，幾位民主黨...
這次大選民主黨無論是在白宮或國會兩院都遭遇全面挫敗，華府地盤大幅縮水，幾位民主黨籍州長可望崛起，成為新的權力核心。加州州長紐森（圖）、紐約州長霍楚和新澤西州長墨菲，已開始行動，要保護自己的州免壽川普政策影響。(美聯社)

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