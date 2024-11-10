拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權

前國務卿龐培歐。（路透）

美國總統當選人川普 （Donald Trump）公開在個人社媒貼文，不邀請前官員龐培歐 （Mike Pompeo）與海理（Nikki Haley）入閣。華爾街日報（WSJ）社論指出，川普的兒子小唐納 及身邊人士認定副總統當選人范斯（J.D. Vance）是未來接班人，拒絕活躍於國際外交的共和黨新保守派人士入閣。

川普10日在個人社群媒體貼文，公開指不邀請前國務卿龐培歐與前駐聯合國大使海理入閣，不尋常的舉動引起美國政壇議論紛紛，被拒的兩人都已公開回應。

龐培歐曾批評川普攜出白宮文件，並支持軍援烏克蘭，一般認為無緣參與川普第2任政府，不過媒體早前還是點名他有機會。

華爾街日報（Wall Street Journal）社論指出，小唐納（Donald Trump Jr.）等川普身邊的年輕圈子，不希望同輩的副總統當選人范斯未來出現競爭者，因此提前否決龐培歐與海理。

社論指出，總統當選人跳過某些內閣人選向來無須大聲張揚，但為何要先發制人般、近乎羞辱的提早拒絕兩人？報復海理在初選期間對川普的言語攻擊不令人意外，但拒絕曾任川普政府的中央情報局長與國務卿龐培歐很奇怪，他是少數做完川普任期的高階首長，雖有意競選總統，但最後沒加入。

美國政壇流傳，川普世界的階層正在改變中，小唐納與電視名嘴卡森（Tucker Carlso）等人力推范斯擔任副手，幕後推動他成為只能再做一任川普的接班人，任何有意透過任官挑戰范斯權力者都會被阻。

此外，龐培歐與海理活躍於外交界，高度支持烏克蘭、北約（NATO）和亞太盟友，但小唐納與范斯有意減少美國的對外承諾。

當龐培歐的名字成為國防部長人選時，某名讓美國再次偉大（MAGA）運動支持者推文，「擋下龐培歐很棒，但不夠，我們要對所有新保守主義與好戰人士意圖進入內閣全面施壓」，小唐納回應「百分百同意，我支持」。

新保守主義泛指，美國在布希（Bush）家族父子擔任總統期間，共和黨內支持對外干預，發動戰爭與自由資本主義的人士。

小唐納在川普權力集團內當家的說法已久。華爾街日報質疑父親真要聽兒子的嗎，龐培歐被拒與聯邦參議員科頓（Tom Cotton）無意入閣都無益於川普新政府的外交政策。

社論建議，已獲任命為白宮幕僚長的威爾斯（Susie Wiles）競選期間遵守紀律，川普願意聆聽她的意見，是不錯的人選。川普在求官者與兩個兒子競逐職位安排與影響力之間，需要獨立的聲音。

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