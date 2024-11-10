我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想擁有優質睡眠 學北歐人這樣做

前幕僚籲拜登辭職 讓賀錦麗成美國首位女總統

不滿川普回鍋白宮 美國各地爆反川示威 「我們不會退縮」

編譯羅方妤／即時報導
關注工人權利和移民正義的倡導團體，9日聚集在紐約川普國際酒店外舉著標語牌抗議。（歐新社）
關注工人權利和移民正義的倡導團體，9日聚集在紐約川普國際酒店外舉著標語牌抗議。（歐新社）

英國衛報報導，美國紐約和西雅圖等城市9日爆發反川普抗議，上萬不滿川普回鍋白宮的民眾走上街頭，抗議川普威脅墮胎權並承諾一上任就大規模驅逐移民

關注工人權利和移民正義的倡導團體，9日聚集在紐約川普國際酒店外舉著標語牌抗議。標語牌寫道，「我們保護自己」，以及「總統先生，女性要等多久才能獲得自由？」

另外一些人舉著的標語牌寫道，「我們不會退縮」，並高喊「我們就待在這，不會離開」。

華府也有類似抗議活動，一些女性在美國「傳統基金會」外示威。這個右派智庫主導編寫篇幅長達900頁的「2025年計畫」（Project 2025），內容主張大幅改革聯邦政府，包括削減聯邦機關、大規模擴張總統權力等。

西雅圖和俄勒岡州波特蘭也出現抗議活動。人們聚集在西雅圖的太空針塔（Space Needle），抗議海報寫著「抗議川普和兩黨鬥爭機器」，聚集在波特蘭市政廳的抗議者則高舉「打擊法西斯主義」、「將恐懼化為戰鬥」的標語牌。

賓州匹茲堡8日也有數十名示威者抗議。他們舉著的標語牌寫道，「我們不會退縮」、「我的身體，我的選擇」。抗議組織者卡普里（Steve Capri）告訴NBC新聞旗下當地電視台WPXI TV：「我們害怕即將來臨的事，但我們不會退縮。川普是對我們所有人的攻擊，因此我們需要團結，需要組織起來，參加運動，一起研究和學習。」

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

大選熱門話題

川普 西雅圖 移民

上一則

扭轉中國貿易威脅 共和黨將推終止「中國最惠國待遇」

下一則

石破茂恭賀川普勝選「通話僅5分鐘」 自民黨幹部曝原因

延伸閱讀

川普勝選題材加持 10日比特幣盤中一度漲4.3% 攻上8萬美元指日可待

川普勝選題材加持 10日比特幣盤中一度漲4.3% 攻上8萬美元指日可待
龐培歐入閣出局內幕：忠誠受質疑 與烏克蘭有利益瓜葛

龐培歐入閣出局內幕：忠誠受質疑 與烏克蘭有利益瓜葛
川普回白宮第一件事 要把邱吉爾銅像帶回橢圓形辦公室

川普回白宮第一件事 要把邱吉爾銅像帶回橢圓形辦公室
川普勝選台賀電亞洲最慢 前綠委羅致政：在等什麼？

川普勝選台賀電亞洲最慢 前綠委羅致政：在等什麼？

熱門新聞

圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡

2024-11-06 03:10
國會選舉開票在美東時間5日晚上6時開始，請關注世界新聞網為您帶來的第一手開票資訊。(歐新社)

共和黨眾院再+1握214席 距完全執政剩4席之遙

2024-11-11 11:47
密西根州奧克蘭縣諾維，一名男子在投票站填寫資料準備參加提前投票。(新華社)

美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程

2024-11-04 17:36
川普宣告勝選。 （美聯社）

川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

2024-11-06 02:40
美國前總統川普將重返白宮，並承諾將在移民、經濟和烏克蘭戰爭等問題上採取行動。(美聯社)

狂人回歸會如何？川普承諾當選後要做這7件事

2024-11-06 21:03
在總統當選人川普9日晚間於真實社群平台發聲明表示不會邀請前國務卿龐培歐入閣後，龐培歐10日首次對此發文回應。(擷自X@Mike Pompeo)

在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

2024-11-10 15:43

超人氣

更多 >
在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應
華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪

華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪
拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權

拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權
還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統

還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統
川普對台有定見？他分析：台積被打趴 只能看中國再偉大

川普對台有定見？他分析：台積被打趴 只能看中國再偉大