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龐培歐入閣出局內幕：忠誠受質疑 與烏克蘭有利益瓜葛

編譯盧思綸／即時報導
美國前國務卿龐培歐7月在共和黨全代會發表演說。（路透）
美國前國務卿龐培歐7月在共和黨全代會發表演說。（路透）

美國總統當選人川普9日無預警宣告，不會邀請號稱「最挺台」的前國務卿龐培歐入閣，這種針對特定人士罕見「祭出紅牌」令外界意外。綜合美媒分析，龐培歐與烏克蘭間的潛在商業利益，川普圈內人對龐培歐有點感冒，加上龐培歐太晚表態「不夠忠誠」等，都是可能原因。

華爾街日報（WSJ）7月中旬一篇專欄詳述川普對烏克蘭的和平計畫，其中包含為烏克蘭設立一項5000億美元的「租借」計畫，讓烏克蘭借取需要的資金，用於購買美國武器擊敗俄羅斯。

這項建議來自烏克蘭大型電信公司Kyivstar一名董事會成員和烏國總統倫斯基的顧問等。美國智庫昆西國家事務研究所指出，這項「租借計畫」其實是為美國和烏克蘭公司的遊說工作，Kyivstar的這名董事會成員，正是2018年至2021年擔任美國國務卿的龐培歐。

紐約時報報導，川普圈內人士，包含金主薩克斯（David Sacks），認為龐培歐過於急切動用海外軍事力量。

而川普可能也沒有忘記，龐培歐2023年在保守派政治行動會議（CPAC）曾警告共和黨人，不要追隨「擁有自身政治品牌的明星領袖」，他說那些人「自尊心脆弱、拒絕面對現實」。幾天後，龐培歐接受福斯新聞採訪說，那些人指的並不是川普，不過同時他也批評川普的財政政策。

除此之外，龐培歐2022年曾批評川普卸任後蓄意將國安機密文件留在佛州住所海湖莊園，又一度考慮與川普在黨內初選競爭，甚至到了選前才表態支持川普連任。接近川普的友人說，川普在內閣人事上的首要考量是忠誠，而龐培歐種種行為可能都犯了川普忌諱。

華盛頓郵報對於龐培歐及海理的提早出局，以「顯而易見且引人注目的冷落」來形容。

政治網站Politico則說，此事顯示川普第二任是多麼重視忠誠，龐培歐及海理選前都支持川普，但兩人比其他前川普政府官員表態的時間晚。

Politico還引述匿名消息人士說法指出，龐培歐有意擔任國防部長且已在多方運作，但川普的兒子小唐納．川普和極右派評論員兼福斯新聞前主播卡爾森（Tucker Carlson）都強烈反對。Politico 9日針對一篇小唐納及卡爾森阻擋龐培歐角逐國防部長一職的文章，向川普的政權轉換團隊求證發言；一個半小時之後，川普就貼文明白表示排除龐培歐及海理入閣。

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