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川普上任倒數2個月…偷渡集團搶拉生意 墨西哥憂非法移民激增

編譯徐薏茹／綜合報導
大批無證客8日經過達連隘口的叢林地帶，進入美國。(美聯社)
大批無證客8日經過達連隘口的叢林地帶，進入美國。(美聯社)

川普競選的主要政見包括廣泛打擊移民，隨著川普當選，許多打算進入美國的無證客正重新思考他們的進退計畫。

墨西哥的人道救援組織和移民官員正在為川普明年1月上任前可能出現的移民潮做準備。

跨國倡議團體People Without Borders的墨西哥負責人穆西卡(Irineo Mujica)說：「墨西哥的大多數無證客會試圖到達邊境，現在門關閉了，很多人會試圖逃跑。」

但目前仍無法確定移民潮是否真的會突然激增，無證客在臉書(Facebook)和WhatsApp的群組中交流資訊，走私犯正利用川普當選的消息呼籲無證客現在就買他們的服務。

一個身體健康、有點積蓄和運氣的人從南美到美國邊境大約需要兩個月，若是在路途中遭遇綁架、搶劫或襲擊則可能花費更久的時間。當中有許多移民甚至無法抵達美墨邊境，他們被墨西哥當局驅逐出境、攔截，或是因此受傷、面臨更糟的情況。

一些曾考慮前往邊境的人表示，他們已經決定如果川普當選，無論非法或合法，他們都不會試圖前往美國，一些人擔心被驅逐，或是在美國不會受到歡迎。

川普將美國的許多問題怪罪於移民，如犯罪和住房成本上漲，誓言落實美國史上最大規模的驅逐行動。

拜登執政期間，美國南方邊境的移民激增至創紀錄水平，主要受委內瑞拉、厄瓜多等國家的貧窮與衝突問題所促使，另一個因素是穿越達連隘口(Darién Gap)的路線愈來愈受歡迎，這一中美洲的叢林地帶曾經是前往美國難以越過的天然屏障。

川普大力抨擊拜登政府的邊境和移民政策，2022年南方邊境被逮捕的移民人數激增至220萬人，使美國人民的不滿情緒高漲，成為這次總統大選的核心議題。

近幾個月隨著拜登政府增強打擊，限縮申請庇護的選項，並敦促沿途各國增加穿越邊境的困難度，穿越美國邊境的移民潮已經減緩。

墨西哥政府將抵達該國北部的移民遣返至遙遠的南方地區，在這樣的循環中，無證客必須一次又一次的穿越墨西哥才能抵達美國邊境，途中還會遇到以暴力手段強取錢財的犯罪集團，有時成為移民官員甚至是武裝部隊的受害者。

一些原本考慮在近個月移民的人表示，對路途中的風險更加瞭解是使他們改變心意放棄旅途的最終原因。

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