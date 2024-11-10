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川普將取消無證客就地合法 首波遞解對象包含中國役齡男

編譯潘勛／綜合報導
中國走線客穿越危險叢林，從墨西哥偷渡美國。(路透資料照片)
中國走線客穿越危險叢林，從墨西哥偷渡美國。(路透資料照片)

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，據透露拜登總統目前兩項施政，容許130多萬移民合法進入美國，總統當選人川普的交接團隊正考慮予以終結，讓那些已入境但尚未受到庇護的人，按規定遞解出境；這種移民確切數目還不清楚，但估計在數十萬人之譜。

川普競選時誓言終結拜登兩項施政，執行非法移民大規模遞解出境，其計畫輪廓愈來愈清晰。川普過渡團隊考量的計畫，旨在讓遞解規模來到最大，某些無證客名列第一批被強制驅離名單。

知情人士透露，雖說按拜登施政而入美的人，屆時得名正言順遞解，第一批被鎖定的人應是被認定對美國安全具有威脅的人，可能包括一些中國男子，他們被視為正處於當兵年齡，而非法居留美國；另外，被定有罪而非法留美的人、已被最終判決該遞解的人，也在其中。

至於按拜登政府兩項施政，也就是使用「CBP One」app，以及「古巴、海地、尼加拉瓜、委內瑞拉假釋計畫」(CHNV parole program)而抵達美國的人，假如已獲得庇護，或者已在辦理庇護，或者取得其他種合法留在美國身分者，得豁免於遞解。其他不具這些身分者，按川普要大幅增加遞解無證客的計畫，就會被驅逐出境。

消息人士警告說，按兩項計畫而抵美的人，川普就職之後，或許不在遞解的最優先名單，但最後還是會被遣送出境。

該兩項計畫是拜登所採策略，想增加移民合法入美管道，同一時間減少非法跨境的動機。

因為這些移民是合法入美，所以不管川普如何嘗試想遞解他們，勢必遇到五花八門的權益團體興訟。

移民權益促進組織讚美拜登政府的施政，可能會向法院要求擋下任何遞解行動，一如川普第一任期內，想終童年入境者暫緩遣返手續(DACA)，就遭最高法院2020年判決擋下，只是該判決發生在最高院尚未由保守派大法官占絕對多數之前。

透過CHNV假釋計畫而入美的人超過53萬1000人，透過CBP One入美者超過85萬2000人。官方表示，透過兩項施政入美的人，因為透過提供擬居地址及其他申請資訊，比起別的無證客更容易找到。

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