前白宮國安顧問歐布萊恩會台駐美代表俞大㵢 收賴清德賀川普函

前川普總統的白宮國安顧問歐布萊恩(左)日前與台北駐美代表俞大㵢餐敘，代轉台北賴清德總統對總統當選人川普的當選賀函。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)在9日報導，台灣方面致信總統當選人川普 ，低調傳達祝賀，與2016年時任總統的蔡英文 和川普通話形成強烈對比。

報導指出，川普團隊對於現在川普跟哪些外國領袖對話更為慎重，但不僅是台灣，其他許多國家現在與川普溝通接觸的方式也不同於以往。

不過，多位前川普政府官員仍認為，川普在明年1月就任前的政權交接期間，仍可能有機會與賴清德 總統通話。

CNN引述知情人士報導，川普第一個總統任期的白宮國安顧問歐布萊恩(Robert O'Brien)7日與台駐美代表俞大㵢在猶他州鹽湖城進行午餐餐敘時，收到台灣的政府賀函。歐布萊恩再轉交給川普團隊。對此，駐美代表處及歐布萊恩均未予置評。

2016年12月，時任中華民國總統蔡英文在總統府致電美國總統當選人川普，兩人通話十多分鐘，討論政治與經濟等議題；這次通話打破美國對台灣長期的政策，引發北京不滿。

台北總統府日前表示，賴清德總統已請駐美代表處轉致恭喜川普當選的賀函，並無尋求以通話方式道賀的安排。

報導指出，低調致賀函與2016年充滿爭議的川蔡通話形成強烈對比，兩者都是要祝賀總統當選人，選擇的做法截然不同，展現出台灣和世界其他國家，都用不同於八年前的方式接觸川普，希望在川普剛剛當選的時刻，雙邊互動能有個好的開始。

一位前川普政府官員向CNN說，川普與蔡英文那時的通話，讓有些人覺得台灣有點在利用川普，讓川普接電話，然後推翻美方在其遵循的「一個中國」政策下，候任總統不與台灣對話的原則。

知情人士對CNN說，自川普日前當選以來，他還沒跟台灣的政府方面有所聯繫。

儘管華爾街日報和政台網站Politico均傳出歐布萊恩可能成為川普新政府首任國務卿，但金融時報8日報導稱，歐布萊恩本人告訴其目前任職的顧問公司客戶，他將不會加入新政府。