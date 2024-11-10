台積電亞利桑納州廠開幕日期疑曝光 傳拜登、川普都將出席

台積亞利桑納州廠12月將舉行開幕典禮，媒體盛傳拜登總統、總統當選人川普將同台出席，也傳出在這敏感時刻，可能停供中國AI晶片觀望局勢。(本報資料照片)

川普當選總統，台灣半導體業力拚在美中貿易戰中夾縫求生，近期消息頻傳。電子產品新聞資訊網站Tom's Hardware在9日報導指出，台積電 在亞利桑納州晶片 廠12個月將舉行開幕典禮，盛傳剛當選總統的川普及拜登總統，都會出席。

而在前後任總統尚未交接的關鍵時間點，媒體又報導指出，隨著華府持續阻擋北京發展人工智慧(AI )，台積已通知中國晶片設計公司，本周(11日)起停止為這些公司生產最先進AI晶片。

台積電在亞利桑納廠鳳凰城投資的晶片廠Fab 21廠，傳出12月將舉行開幕式，是台積電向國際拓展的一大里程碑，更是拜登政府執行晶片法重大成果。這座新廠開幕式勢必冠蓋雲集，凸顯台積電在晶片產業與地緣政治的重要性。

業界盛傳典禮日期是12月6日，除前述兩位總統傳出是貴賓，台積電創辦人張忠謀，董事長魏哲家、財務長黃仁昭、亞利桑納州州長郝愷悌(Katie Hobbs)都將出席。業界盛傳原本想集資蓋晶圓廠的OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)也是嘉賓名單。

拜登2022年在台積電亞利桑納廠舉辦新廠移機典禮時曾參觀廠區，全美企業界重要領袖如蘋果執行長庫克、輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰都是座上賓。

金融時報8日報導引用三位知情人士透露，台積對中國客戶表示，11日起將不再為它們生產七奈米或以下的先進製程晶片。其中兩人還說，台積電將來若要供應這類晶片，將必須通過有美方參與的審核程序。

報導稱，台積電收緊和停供先進晶片給中國客戶，可能使阿里巴巴及百度等中國科技巨擘，在AI方面的企圖心受挫。這些公司已為其AI雲端服務所需的晶片設計投入大筆資金，還有愈來愈多AI晶片設計新創公司，仰賴台積電生產它們設計的AI晶片。

金融時報引述華爾街投行傑富瑞集團(Jefferies)分析師報導，指出美國將推出新規定，禁止晶片製造商生產中國公司設計的AI晶片。但台積已針對將暫停供應中國AI客戶七奈米以下技術的消息，回應不評論傳聞，並強調：台積一向致力遵循所有可適用法令法規，包括可適用之出口管制法規。

台積電在亞利桑納州設立海外首座先進製程12吋晶圓廠，被視為美中在全球晶片戰中，美國打算重拾半導體製造主導樣下的指標投資案，也美國將攸關國安的戰略晶片拉回美國製造的盤算。