我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想擁有優質睡眠 學北歐人這樣做

前幕僚籲拜登辭職 讓賀錦麗成美國首位女總統

扭轉中國貿易威脅 共和黨將推終止「中國最惠國待遇」

記者胡玉立／綜合報導
共和黨國會議員開始積極推動「終止中國最惠國貿易待遇」。這一提案獲得總統當選人川普的支持。圖為川普(左)在第一任總統任期，於2019年在日本會晤中國國家主席習近平(右)。(路透)
共和黨國會議員開始積極推動「終止中國最惠國貿易待遇」。這一提案獲得總統當選人川普的支持。圖為川普(左)在第一任總統任期，於2019年在日本會晤中國國家主席習近平(右)。(路透)

由於共和黨贏得白宮並在聯邦參院大勝，還很有希望保住眾院控制權，實現「完全執政」，共和黨國會議員開始重新致力推動「終止中國最惠國貿易待遇」。此事過去曾被認為可能性不大，現在卻有很大機會實現。

美國國會在2000年表決通過給予中國「貿易最惠國待遇」(PNTR)，從根本改變了中美貿易關係，也對中國後來加入世界貿易組織有推波助瀾的作用。美國消費者可以低價買到從中國進口的商品；2001年至2021年間，從中國進品商品的總值激增至5000億元。

批PNTR助長企業外包中國

批評者表示，PNTR助長美國企業將製造業外包給中國，一旦美中關係緊張，供應鏈就可能出問題。

眾院「美中戰略競爭特別委員會」發言人向福斯新聞表示，「中國共產黨一直趁著美國對其開放，以掠奪性經濟做法對付美國經濟、勞工、企業和國家安全。我們相信與自由國家進行自由貿易，但正如委員會兩黨同聲建議的那樣：現在是時候重新調整我們與中國關係，將PNTR轉為反映出我們在貿易關係面臨的中共威脅」。

反對者稱將導致通貨膨脹

不過，支持PNTR的一方表示，取消中國的此待遇將導致美國通貨膨脹，中國價值數十億元商品會被進一步加徵關稅

川普提中國商品徵60%關稅

川普已提議對所有來自中國的商品全面徵收60%關稅並結束中國最惠國貿易待遇地位。廢除PNTR將自動將中國商品關稅調高。共和黨7月公布的政綱內容，即包括呼籲結束PNTR。

多位共和黨參議員9月提出終止中國「最惠國待遇」法案，要求在五年內，將拜登政府認為對國家安全具「戰略性」意義的中國進口商品關稅，提高100%；藉此推動在國內生產的國安相關商品市場成長。法案還要求將非戰略商品關稅提高至少35%。

該法案由阿肯色州共和黨參議員科頓(Tom Cotton) 領銜，佛州共和黨參議員盧比歐(Marco Rubio) 和密蘇里州共和黨參議員霍利(Josh Hawley)共同發起，法案還將授權總統制定進一步關稅和配額。

該法案所產生的收入，將用於協助因中國潛在報復而受傷的農民和製造商，購買對太平洋區域衝突至關重要的關鍵彈藥，同時也可用來償還債務。

中國勢將「回敬」加徵美關稅

一般預料，倘若美國對中國大幅徵收關稅，中國必將「回敬」徵收進口自美國的商品關稅。中國每年購買價值數百億元的美國農產品，主要是大豆。

大選熱門話題

關稅 共和黨 參議員

上一則

川普新閣點將 國務卿海格提呼聲高 龐培歐防長出局

下一則

不滿川普回鍋白宮 美國各地爆反川示威 「我們不會退縮」

延伸閱讀

最挺台國務卿出局 川普：不會邀龐培歐與海理入閣

最挺台國務卿出局 川普：不會邀龐培歐與海理入閣
川普國防部長黑馬人選 政權交接小組已聯繫這位眾議員

川普國防部長黑馬人選 政權交接小組已聯繫這位眾議員
選後股市續衝新高 特斯拉市值破兆 投資人樂觀

選後股市續衝新高 特斯拉市值破兆 投資人樂觀
延續多數 共和黨恐逼退2大法官 傳華裔何俊宇可能接替

延續多數 共和黨恐逼退2大法官 傳華裔何俊宇可能接替

熱門新聞

圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡

2024-11-06 03:10
國會選舉開票在美東時間5日晚上6時開始，請關注世界新聞網為您帶來的第一手開票資訊。(歐新社)

共和黨眾院再+1握214席 距完全執政剩4席之遙

2024-11-11 11:47
密西根州奧克蘭縣諾維，一名男子在投票站填寫資料準備參加提前投票。(新華社)

美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程

2024-11-04 17:36
川普宣告勝選。 （美聯社）

川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

2024-11-06 02:40
美國前總統川普將重返白宮，並承諾將在移民、經濟和烏克蘭戰爭等問題上採取行動。(美聯社)

狂人回歸會如何？川普承諾當選後要做這7件事

2024-11-06 21:03
在總統當選人川普9日晚間於真實社群平台發聲明表示不會邀請前國務卿龐培歐入閣後，龐培歐10日首次對此發文回應。(擷自X@Mike Pompeo)

在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

2024-11-10 15:43

超人氣

更多 >
在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應
華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪

華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪
拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權

拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權
還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統

還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統
川普對台有定見？他分析：台積被打趴 只能看中國再偉大

川普對台有定見？他分析：台積被打趴 只能看中國再偉大