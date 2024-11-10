扭轉中國貿易威脅 共和黨將推終止「中國最惠國待遇」

共和黨國會議員開始積極推動「終止中國最惠國貿易待遇」。這一提案獲得總統當選人川普的支持。圖為川普(左)在第一任總統任期，於2019年在日本會晤中國國家主席習近平(右)。(路透)

由於共和黨 贏得白宮並在聯邦參院大勝，還很有希望保住眾院控制權，實現「完全執政」，共和黨國會議員開始重新致力推動「終止中國最惠國貿易待遇」。此事過去曾被認為可能性不大，現在卻有很大機會實現。

美國國會在2000年表決通過給予中國「貿易最惠國待遇」(PNTR)，從根本改變了中美貿易關係，也對中國後來加入世界貿易組織有推波助瀾的作用。美國消費者可以低價買到從中國進口的商品；2001年至2021年間，從中國進品商品的總值激增至5000億元。

批PNTR助長企業外包中國

批評者表示，PNTR助長美國企業將製造業外包給中國，一旦美中關係緊張，供應鏈就可能出問題。

眾院「美中戰略競爭特別委員會」發言人向福斯新聞表示，「中國共產黨一直趁著美國對其開放，以掠奪性經濟做法對付美國經濟、勞工、企業和國家安全。我們相信與自由國家進行自由貿易，但正如委員會兩黨同聲建議的那樣：現在是時候重新調整我們與中國關係，將PNTR轉為反映出我們在貿易關係面臨的中共威脅」。

反對者稱將導致通貨膨脹

不過，支持PNTR的一方表示，取消中國的此待遇將導致美國通貨膨脹，中國價值數十億元商品會被進一步加徵關稅 。

川普提中國商品徵60%關稅

川普已提議對所有來自中國的商品全面徵收60%關稅並結束中國最惠國貿易待遇地位。廢除PNTR將自動將中國商品關稅調高。共和黨7月公布的政綱內容，即包括呼籲結束PNTR。

多位共和黨參議員 9月提出終止中國「最惠國待遇」法案，要求在五年內，將拜登政府認為對國家安全具「戰略性」意義的中國進口商品關稅，提高100%；藉此推動在國內生產的國安相關商品市場成長。法案還要求將非戰略商品關稅提高至少35%。

該法案由阿肯色州共和黨參議員科頓(Tom Cotton) 領銜，佛州共和黨參議員盧比歐(Marco Rubio) 和密蘇里州共和黨參議員霍利(Josh Hawley)共同發起，法案還將授權總統制定進一步關稅和配額。

該法案所產生的收入，將用於協助因中國潛在報復而受傷的農民和製造商，購買對太平洋區域衝突至關重要的關鍵彈藥，同時也可用來償還債務。

中國勢將「回敬」加徵美關稅

一般預料，倘若美國對中國大幅徵收關稅，中國必將「回敬」徵收進口自美國的商品關稅。中國每年購買價值數百億元的美國農產品，主要是大豆。