拜登將和平移交政權 本周三白宮晤川普

白宮9日表示，拜登總統(左)13日上午11時將在橢圓形辦公室接待當選總統川普(右)。圖為兩人今年9月11日在紐約舉行的「九一一事件」紀念活動上握手致意。(美聯社)

白宮9日表示，拜登 總統13日上午11時將在橢圓形辦公室接待當選總統川普 。即將卸任的總統和即將上任的總統依慣例會在選舉後於橢圓形辦公室會面，象徵在美國民主制度下和平展開權力移交。

2020年大選選後，時任共和黨 籍總統川普連任失敗時，並未依慣例在選後於白宮接待民主黨總統當選人拜登。

拜登9日離開德拉瓦州教堂被問及有關情況時，他也說：「我周三會見他。」

川普9日宣布成立「川普范斯就職委員會」(Trump Vance Inaugural Commission)；這個籌備總統、副總統就職大典的非營利組織，將由川普老友、佛州豪宅房地產開發商威特科夫(Steve Witkoff)和前聯邦參議員洛夫勒共同主持。

川普發表官方聲明表示，「這將是我的政府的開始，它將兌現『讓美國再次偉大』的大膽承諾。」

在當選總統川普展開下屆政權過渡之際，共和黨人也在快速推進交接議程。Politico新聞網站川普新聞記者麥格勞(Meridith McGraw) 與播客Playbook Deep Dive編輯德博尼斯(Mike DeBonis)在討論川普下屆內閣潛在人選時表示，共和黨有可能再次擁有同時控制白宮和參眾兩院的「三重執政」優勢，即便眾院只有微弱多數席位，在意識形態上卻會更加同步，更易治理。

德博尼斯說：和川普上屆主政時的眾院局勢相比，情況將從分裂走向統一控管；無需進行大量派系談判；「(前議長)保羅萊恩黨(Paul Ryan party)已不存在，現在是川普黨的天下」。

但川普若想讓國會通過法案，仍須與共和黨領袖密切合作。其中，前共和黨黨鞭柯寧(John Cornyn)和現任黨鞭熊恩(John Thune)是參院多數黨領袖領跑者。佛州共和黨參議員、前全國共和黨參院委員會(NRSC主席)史考特(Rick Scott)是第三位宣布參選者。

談及內閣人選，麥格勞表示，大家看到許多名字拋上檯面，很難分辨誰在求官，誰才是真正被考慮的人選。有些名字可能是刻意放出來，想讓川普看見。

麥格勞並指出，川普勝選後，「川普世界」的范斯派、小唐納派處於非常強大的地位。接下來幾個月，大家必然會看到兩派持續進行權力博弈。