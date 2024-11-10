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權力平衡？川普要「拆散」中俄關係 學者表示懷疑

編譯盧炯燊／綜合報導
總統當選人川普誓言上台後一定會「拆散」中俄關係。圖為俄羅斯總統普亭(左)與中國國家主席習近平(右)2019年6月在日本出席20國集團(G20)峰會。(美聯社)
總統當選人川普誓言上台後一定會「拆散」中俄關係。圖為俄羅斯總統普亭(左)與中國國家主席習近平(右)2019年6月在日本出席20國集團(G20)峰會。(美聯社)

美國總統當選人川普重返白宮後，未來如何處理與被稱為「新軸心」的CRINK國家(即中國、俄羅斯、伊朗、北韓)之間的關係愈來愈受關注，尤其美中俄之間的關係如何變化，這是目前政界學界普遍關心的一個問題。

川普今年9月在社交網絡X表示，若他贏得大選，華盛頓將與北京及莫斯科會相處得很好，同時不認為中、俄是美國的敵人；然而他在受訪時又說，他上台後一定會合縱連橫，「拆散」中俄關係。

川普競選期間除聲稱與習近平、普亭有非常好的關係外，他也多次抨擊稱是拜登、北約盟國這些「蠢人」逼迫「俄羅斯和中國聯姻，他們現在是一家人了」。

他在選前的10月受訪時，承諾若他獲勝，將「切斷」俄、中這個空前密切的關係。 他指拜登讓他們聯合起來，「是一種恥辱……我必須將他們分開，我認為我能做到」。

川普這個對中俄關係的態度，未必與他未來政府的策士、顧問的觀點相同，因此是否會成為有效的政策仍待觀察。

不過外交政策專家認為，CRINK 國家本身並不是天然盟友，它們之間互相存在許多國家利益衝突，正是由於美國在世界舞台上的霸權，才使得它們抱團成為一股強大力量。

新美國安全中心(Center for a New American Security)的跨大西洋安全計畫資深研究員肯德爾-泰勒(Andrea Kendall-Taylor)認為，川普或會與中俄領袖雙邊接觸，對方或許會願意接受美國的讓步，卻不會從根本上改變對美國的態度。

她又說，由於川普未獲盟友的大力支持，最終權力的平衡只會傾向他們。

此外也有學者認為，川普在緩和拜登政府造成與中、俄緊張關係的同時，也未必能「拆散」中俄關係。

中國現代國際關係研究院副院長袁鵬指出，美俄關係好不等於中俄關係差。尤其是美俄在經濟方面互補及依賴性都很小，即使雙方緩和關係，俄方在經濟上很大程度上仍要依賴中國。

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