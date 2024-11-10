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揚言動用軍隊對付「內部敵人」川普爭議命令 五角大廈怎因應

編譯江昱蓁／綜合報導
川普曾揚言調動軍隊處理國內事務。五角大廈官員正就他一旦上任後若下令在國內部署現役部隊，國防部應如何回應進行討論。圖為2021年1月國會暴亂時國民兵被調往國會維安。(美聯社)
川普曾揚言調動軍隊處理國內事務。五角大廈官員正就他一旦上任後若下令在國內部署現役部隊，國防部應如何回應進行討論。圖為2021年1月國會暴亂時國民兵被調往國會維安。(美聯社)

美國有線電視新聞網(CNN)報導，五角大廈官員正舉行非正式會議，商討若川普上任美國總統後發布在國內部署現役部隊的命令，並解雇大量聯邦雇員時，國防部應如何因應。

川普曾表示願使用現役部隊在國內執法，對於大規模驅逐無證移民出境也持開放態度，還暗示要在聯邦政府內安插效忠者，「清除美國國安機構中的腐敗人員」。

川普上次執政曾與多位軍方高層關係緊張，包括已退役的參謀首長聯席會議前主席密利(Mark Milley)，任職期間曾祭出措施限制川普動用核武的能力；川普也反覆稱美軍將領「軟弱」、「無能領導人」，是「覺醒派」。

為因應五角大廈面臨的人事大搬風，官員們正推演各種情況。一名國防官員指出，「我們為最壞的情況做準備與計畫，現實是我們不知道事態如何發展」。

川普當選同樣也在五角大廈內部激起疑問：若總統發布非法命令，他政治任命的國防官員又不抗命，事態如何發展。另一名國防官員表示，「軍隊依法須亂命不從，問題是接下來會發生甚麼事—資深軍事領袖辭職？還是將領認為這等同拋棄部屬」。

一名曾在川普前次執政期間任職的國防官員表示，目前仍不清楚川普會挑誰接掌五角大廈，據信川普與其團隊會避免重演前次執政時與軍方「敵對」的關係。

國防部正忙於釐清若川普重啟2020年發布的「F計畫」，可能受影響的文職聘員。屆時，聯邦政府中非公務員的聯邦聘雇人員將面臨大洗牌，更容易被一腳踢出。

多名國防官員心中念茲在茲的，是川普計畫如何在國內使用美國軍事權力。川普10月才表示，會動用軍隊對付所謂的「內部敵人」與「激進的左派瘋子」。

報導指出，五角大廈無力事先保護軍隊免受三軍統帥濫權的影響。儘管國防部律師可向軍事領導人就命令的合法性提出建言，卻沒有法律能阻止川普在街頭部署美軍維持治安。

目前邊境已部署包括現役部隊、國民兵及後備役部隊數千人；但官員指出，如果川普要求軍隊協助實施大規模驅逐計劃，就有可能派遣部隊至美國城市。

一名陸軍官員接受CNN訪問時提到，川普可能再命令數千名士兵支援邊境任務，但這可能損害軍方因應外國威脅的戰備能力。

川普曾揚言調動軍隊處理國內事務。五角大廈官員正就他一旦上任後若下令在國內部署現役...
川普曾揚言調動軍隊處理國內事務。五角大廈官員正就他一旦上任後若下令在國內部署現役部隊，國防部應如何回應進行討論。圖為2017年川普訪問南韓時接見駐韓美軍。(路透)
川普曾揚言調動軍隊處理國內事務。五角大廈官員正就他一旦上任後若下令在國內部署現役...
川普曾揚言調動軍隊處理國內事務。五角大廈官員正就他一旦上任後若下令在國內部署現役部隊，國防部應如何回應進行討論。圖為今年年2月川普視察美墨邊境時看望國民兵。(美聯社)

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