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川普橫掃搖擺州勝選 賀錦麗支持者盼民主黨痛定思痛

中央社／華盛頓9日電
一名賀錦麗支持者。（美聯社）
一名賀錦麗支持者。（美聯社）

川普一舉拿下所有搖擺州勝選，民主黨有人尋戰犯，有人怪假訊息滿天飛、該出來投票的不投票，也有民眾認為民主黨應該進入反思期，推動系統性變革，確實為選民帶來改變，而不是整天喊「川普更爛」。

美國總統大選投、開票5日舉行，川普勝選幅度驚人，除了拿下北卡羅來納州、重取喬治亞州，還擊破民主黨由威斯康辛州、密西根州及賓州組成的「藍牆」，篤定再入白宮。

華府約150位「反川」及民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）的支持者，今天中午舉著「我們會抵抗到底、堅持下去」及「為未來而戰」等標語，在保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）外集結抗議，拒讓「2025年計畫」（Project 2025）成真。

「2025年計畫」共900多頁，號稱川普2.0治國大綱，由「傳統基金會」主導，內容建議擴張總統權力、大規模遣返移民、任命川普鐵桿支持者、廢教育部及國土安全部、撤銷對LGBTQ+社群的保護及緊縮墮胎權等。川普本人則與「2025年計畫」畫清界線。

36歲的通訊業者約翰（John）是LGBTQ+社群成員，也是今傳統基金會前抗議的少數男性之一。他表示，未來四年看來非常不妙，他將盡其所能組織當地行動及站出來支持他人，以減少LGBTQ+承受的傷害。

本身也是民主黨支持者的他說，民主黨選成這樣真是讓他氣炸，「民主黨根本沒有跟我們對話」。

他表示，川普之所以贏，是因為民主黨無法為人們的生活帶來實際改變。「我對共和黨很不滿，但我也對民主黨感到不滿」，因為民主黨根本沒有傳遞能動員及激勵選民的訊息。

「他們在支持加薩人民方面完全失敗，一路支持種族滅絕」。

賀錦麗雖然曾經說「不會漠視」巴勒斯坦人的苦難，但顯然未能有效拉攏阿拉伯裔支持。英國「衛報」（The Guardian）報導，賀錦麗在密西根州阿拉伯裔美國人及穆斯林人口最多的城市中所獲得的選票，比拜登少了至少2.2萬張。

約翰抨擊共和黨是「極右的法西斯黨」，也指民主黨基本上沒有為選民提供支持，「在許多方面拋棄了我們」。民主黨不能只依賴現狀，或是批評另一位候選人更糟。

「沒錯，另一個人是更爛，但現狀對大多數人來說不可行，我們要成為一個要求改變現狀的政黨」。

現場舉「女性正盯著你」橫幅的是退伍軍人羅瑞塔（Loretta）。她認為，民主黨未必需要反思，賀錦麗會敗選，要嘛是民眾對一切都不抱希望，要嘛不認為共和黨會「說到做到」，把保守的政見付諸實行，而選擇不出來投票。

她推測，這些不投票的選民可能覺得，這裡可是美國，2025年計畫不會發生。

羅瑞塔理解白宮由誰當家牽動全球，她也想對不滿選舉結果的外國民眾說，「別失去希望，反對川普的人比支持他的人還多」。

在傳統基金會外舉牌的民眾中，約50人曾於2017年川普宣誓就職隔天走上街頭，當時全美高達200萬人出門抗議，空拍畫面十分震撼。

如今川普將於明年1月正式入主白宮，華府民眾打算再次上街。「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，「華盛頓人民遊行」將於1月18日舉行，也就是川普就職典禮的前兩天，預計5萬人參加。

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