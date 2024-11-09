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川普恐撤銷拜登綠能政策 專家：影響更甚2016年

中央社／華盛頓9日電
美國總統當選人川普恐再次退出巴黎氣候協定。圖為2017年環保人士針對川普的行動提出抗議。（路透）
美國總統當選人川普恐再次退出巴黎氣候協定。圖為2017年環保人士針對川普的行動提出抗議。（路透）

川普贏得2024年美國總統大選，意味著一位「氣候變遷否定論」人士將重回白宮，有可能會動手撤銷他前任的各項綠色政策，並危及全球在遏制人為暖化上的努力。

法新社報導，共和黨籍的川普於競選期間重啟他「大鑽特鑽」（drill, baby, drill）口號，矢言要增加美國能源產量，並在當選後於勝選演說中形容美國原油和天然氣儲量是「液態黃金」。

專家團警告，川普第2個總統任期將導致綠能轉型踩剎車，重挫在達成關鍵氣候目標上的各項作為。這些影響有可能會在川普明年1月宣誓就職前就有感。

第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP29）將於11月11日至22日在亞塞拜然舉行。川普的勝選，削弱了美國談判代表團隊在這場峰會的影響力。

美國退出氣候外交，恐嚴重破壞全球在減少依賴化石燃料的舉措，也可能讓中國、印度等碳排大國找到藉口來限縮國內的減碳計畫。

德國波茨坦氣候影響研究中心（Potsdam Institute for Climate Impact Research）主任兼氣象科學家羅克斯特倫（Johan Rockstrom）說：「川普勝選後，我們如今面臨的是，他在氣候議題上頂多恢復第一任期的無作為。而對這10年關鍵期來說，我們實在承擔不起四年的停頓。」

「一位氣候懷疑論者重回白宮，對全世界，尤其歐洲聯盟領導階層來說，採取行動的壓力將倍增。」

川普曾於第一任期退出具里程碑意義的巴黎協定（Paris Agreement），繼任的拜登總統雖簽署行政命令重返巴黎氣候協定，川普已放話將再次退出。

從遞交通知書到正式退出巴黎協定要花一年時間，這意味著，美國嚴格來說會續留巴黎協定至2026年，即便只是字面上而已。

巴黎氣候協定主要建構者杜比安納（Laurence Tubiana）告訴法新社：「這比2016年還糟，而且不僅限於美國。這將需要展開空前的動員行動，讓美國這項決定的震撼彈不至於影響其他不願加速採取行動的國家。」

依據巴黎協定，華府承諾於2030年前將溫室氣體排放量砍至2005年的一半。根據紐約研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）數據，截至2023年，排放量已下降18%。

然而，氣候變遷科學與政策網站Carbon Brief分析報告警告，川普回鍋當總統可能會導致2030年二氧化碳排放當量增加40億噸，相當於歐盟和日本年排放量的總和。

專攻氣候的加州大學聖巴巴拉分校（University of California, Santa Barbara）政治學者史托克斯（Leah Stokes）告訴法新社說：「美國這場選舉的結果，對整個地球將產生深遠影響。」

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