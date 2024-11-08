川普2.0掀科技界巨浪 AI監管可能放鬆馬斯克角色吃重

電動車大廠特斯拉（Tesla）暨太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）。路透

總統當選人川普 第2個白宮任期對美國科技業意義何在？分析預期，總統拜登政府實施的人工智慧（AI ）監管令將首當其衝，挺川大將、億萬富豪馬斯克則將對科技政策發揮影響力。

法新社報導，川普5日發表勝選感言時，大讚電動車大廠特斯拉（Tesla）暨太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）是共和黨「新星」。

預期馬斯克在白宮將有很大揮灑空間，很可能在科技監管上發揮影響力，包括在與特斯拉、SpaceX和前身為推特（Twitter）的社群平台X有關題材上。

馬斯克身邊很可能圍繞一群科技「加速主義者」，這群矽谷偏自由意志主義右翼人士希望不受政府限制，力推科技創新蓬勃發展。

美國科技巨頭一改川普上次當選時的謹慎態度，亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、臉書（Facebook）母公司Meta等企業大老火速向他致賀。

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）在X平台寫道，「熱烈祝賀」川普「以驚人之姿回歸政壇，取得決定性勝利」。

貝佐斯改變立場有跡可循，他選前就指示旗下「華盛頓郵報」（The Washington Post）不為民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）背書，外界普遍解讀他當時意在避免與可能回歸的川普政府產生嫌隙。

另外，蘋果執行長庫克（Tim Cook）也發文致賀。而支持賀錦麗的科技界億萬富翁庫班（Mark Cuban）還說川普「光明正大」地贏得選舉。

Meta執行長查克伯格（Mark Zuckerberg）也向川普致賀。他過去幾個月以來就謹慎地在試圖修復彼此關係。川普過去常嚴厲批評對方。

在政策上，科技巨頭們一致希望聯邦貿易委員會（FTC）主席麗娜汗（Lina Khan）走人，因為她推動的政策導致科技大廠不斷擴張的勢頭受限。

拜登簽署的AI監管行政命令可能成為川普上任後優先關注的目標。

這項命令要求企業自願遵守政府制定的AI安全準則，強調保護隱私、打擊偏見，並就聯邦機構使用AI提出指導方針，另也成立美國「AI安全研究院」（AI Safety Institute），以探究AI系統的風險。

這項AI監管令可能被修正或廢除，因為川普贊同科技創新不該受到法規限制的觀點。

與此同時，由於多位川普金主與加密貨幣 產業關係密切，幾乎可以確定加密貨幣將蓬勃發展。川普勝選已激勵加密貨幣噴漲，全球最大加密貨幣比特幣（bitcoin）價格衝破7萬5000美元的歷史新高。

川普第一任期時曾表示加密貨幣是「騙局」，後來立場丕變，甚至發行自己的加密產品。

他在第2任期中將會試圖開除對加密貨幣持懷疑態度的美國證券管理委員會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）。詹斯勒早已成為加密貨幣產業頭號公敵。

除此之外，短影音應用程式TikTok的命運也可能出現轉機，川普曾公開反對拜登支持要求TikTok切割其中國母公司字節跳動（ByteDance）的法案。

TikTok原本得在明年1月前找到買家，否則恐在美國遭到禁用，但川普反對，他表示這只會壯大社群媒體Instagram和臉書，而他認為這兩大平台對他不公。

川普也曾表達有意廢除「晶片法」（CHIPS and Science Act），打算以課徵高關稅取代拜登的設廠補貼，逼迫企業赴美設廠。

產業分析師高德（Jack Gold）對提高關稅的手段提出警告，強調「單靠關稅就想讓晶片製造回歸美國，這行不通…關稅是一種懲罰，而晶片法是種激勵」。