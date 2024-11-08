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看好少數族裔支持 史考特爭取掌理共和黨參院全委會

記者顏伶如／即時報導
9月10日，前總統川普和南卡羅來納州聯邦參議員史考特在費城交談。路透
9月10日，前總統川普和南卡羅來納州聯邦參議員史考特在費城交談。路透

福斯數位新聞(Fox News Digital)獨家報導，南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)看準少數族裔選民支持度大增的優勢，8日宣布將爭取在2026年期中選舉出任共和黨參議院全國委員會(National Republican Senatorial Committee，NRSC)主席，確保總統當選人川普執政期間能落實政策。

報導指出，史考特有意爭取共和黨參院全委會的消息上個月便開始流傳，如今終於表態。

史考特發表聲明說：「讓我們展開行動吧。我角逐共和黨參院全委會主席是因為，共和黨政策執行兩年固然很好，但如果川普執政能有四年的成功，那就更棒。」

共和黨參院全委會幹部選舉訂於13日舉行，將以秘密投票選出主席與參院黨團其他職位。

史考特是第118屆國會僅有的4名非洲裔聯邦參議員之一，也是唯一一名非洲裔共和黨籍聯邦參議員。

史考特曾參加2024年共和黨總統初選，退選之後改為川普背書。競選期間，媒體報導傳出史考特是川普考慮的副手人選之一，但後來川普選擇與范斯(JD Vance)搭擋問鼎白宮。

史考特8日宣布，已經獲得共和黨參院全委會現任主席、蒙大拿州聯邦參議員戴恩斯(Steve Daines)背書。在戴恩斯操盤之下，共和黨在這次選舉取得參議院多數席次。

戴恩斯聲明表示：「我們在2024年贏回參議院，如果要在2026年保住多數席次，我最信任的就是史考特。」

佛州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)以及參院共和黨團大會(Senate Republican Conference)主席、懷俄明州聯邦參議員貝拉索(John Barrasso)，同樣都為史考特背書。

過去三個月，史考特在北卡羅來納州為非洲裔民眾舉辦金融知識講習，在威斯康辛州推動「黑人機會經濟區」(Black Opportunity Zones)倡議，在密西根州參加非洲裔牧師活動，也在威州、內華達州、賓州及芝加哥等地參加教育倡議活動。

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