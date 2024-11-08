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川普得票率進步最多選區 在德州美墨邊境民主黨票倉

記者顏伶如／即時報導
在美墨邊境城市羅馬(Roma)，支持川普的德州選民7日表示，非法移民問題已經失控。圖為邊境巡邏人員逮捕通過葛蘭德河非法入境的移民。路透
在美墨邊境城市羅馬(Roma)，支持川普的德州選民7日表示，非法移民問題已經失控。圖為邊境巡邏人員逮捕通過葛蘭德河非法入境的移民。路透

紐約時報8日報導，總統當選人川普這次得票率進步最多的選區，就是座落於德州美墨邊境、長期以來傾向支持民主黨的西語裔社區。靠近墨西哥邊境的14個德州南部郡縣裡，川普在14個郡縣勝出，2016年大選時僅在5個郡縣獲勝。報導指出，這個狀況反映了西語裔與勞工階級選民普遍轉為支持川普的全國趨勢，從偏鄉地區到邁阿密以及紐約州、新澤西州大都市都包括在內。

報導指出，全國各地選區當中，沒有其他選區像葛蘭德河(Rio Grande)附近的德州郡縣一樣，從原本的民主黨鐵票倉迅速轉為大量支持川普，這些郡縣人口都是西語裔占絕大多數。

根據選舉日開票結果，原本是民主黨地盤但這次川普取得勝利幅度最大的10個郡縣，有8個郡縣就在美墨邊境或接近美墨邊境。

德州南部僅有6萬5000居民的史塔郡(Starr County)轉變最大。2016年大選，川普在史塔郡得票率落後民主黨對手喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)60%，這次選舉川普得票率領先16%。

這次競選期間，史塔郡最熱門的話題是民眾對通膨的憂慮，還有近年非法入境問題猖獗。在邊境城市羅馬(Roma)，支持川普的德州選民7日表示，非法移民問題已經失控，這次選舉是基於實際考量投下一票。28歲單親媽媽羅德里格茲(Fabiola Rodriguez)說，物價上漲讓買菜變成痛苦的經驗，已經不敢帶孩子一起上超市，「因為我負擔不起他們想要的東西」。

住在布朗斯維爾(Brownsville)的32歲軟體工程師柏格(Rodrigo Burberg)表示，地方選舉還是投給民主黨候選人，但總統選舉要支持誰，選前最後幾周仍然猶豫，最後投給了川普，也投給爭取連任的共和黨籍聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)。柏格說：「坦白講，我從沒聽到賀錦麗對任何問題做出明確回答。」他表示，民主黨不斷表示經濟強勁，但數據卻無法顯示民眾的真實感受，「如果所有的錢都花在烏克蘭，誰會在乎國內生產毛額(GDP)呢？」

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