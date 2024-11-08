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川普上台後 大批聯邦機關員工面臨裁撤、改調

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華郵：川普上台後 大批聯邦機關員工面臨裁撤、改調

記者顏伶如／即時報導
總統當選人川普的競選政見裡，喊出要對華府與全國各地聯邦政府員工做出重新調動，並且大規模裁撤聯邦機關。（路透）
總統當選人川普的競選政見裡，喊出要對華府與全國各地聯邦政府員工做出重新調動，並且大規模裁撤聯邦機關。（路透）

總統當選人川普的競選政見裡，喊出要對華府與全國各地聯邦政府員工做出重新調動，並且大規模裁撤聯邦機關。科技富豪馬斯克(Elon Musk)贊成川普提議，直指大幅改革有助於減少浪費、提升效率。華盛頓郵報報導，一名37歲環保署員工匿名受訪時說，面對不確定的未來確實心情不佳，但這次比2016年狀況好一些，至少已經有了心理準備，某些同僚則乾脆請辭。

川普競選期間曾說，上台後將延攬馬斯克掌理由企業界領袖組成的「政府效率委員會」(Government Efficiency Commission)。馬斯克則提議要砍2兆聯邦預算，數目超過國防部、教育部與國土安全部預算總和。

川普第一任執政期間，聯邦員工人數增加，國防部、國防衛生局(Defense Health Agency)、退伍軍人事務部共計增加數以千計人員。

報導指出，聯邦員工目前也紛紛預做準備，某些前任川普官員擬訂的「2025計畫」(Project 2025)，在新任共和黨政府可能落實。雖然川普多次表態與「2025計畫」切割，但專家認為，計畫當中應該會有某些部分獲得採用，例如將川普心腹安插到非黨派公務部門、裁撤教育部。

擁有80多萬會員、全國規模最大的聯邦員工工會「美國政府僱員聯合會」(American Federation of Government Employees，AFGE)主席凱利(Everett Kelley)6日表示，不論政治領袖來自哪個政黨，聯合會都不會坐視「踐踏憲法及法規」的行為。

川普2020年10月推出「F計畫」(Schedule F)，但後來被拜登總統取消。「F計畫」對公務員鎖定調查，被認定有疑慮的聯邦職業文官將遭撤職，喪失聯邦機構就業保障。

報導指出，共和黨陣營打算讓「F計畫」重出江湖以改革聯邦人力編制，包括削減工會保障、強迫聯邦員工必須恢附進辦公室上班。

川普卸任之前，只有白宮預算辦公室根據「F計畫」規定完成人力清點。報導指出，光是白宮預算辦公室的結點結果，就足以讓其他聯邦部門員工感到惶恐：白宮預算管理局(Office of Management and Budget，OMB)有九成人員被列為應該重新分發(reclassification)。

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