川普首項內閣安排 選戰功臣任白宮幕僚長 龐培歐可望回鍋當防長

川普7日任命第一個新白宮人事，負責幫她打理選戰威爾斯（左）將出任幕僚長，現在開始就要替川普準備交接事宜。（美聯社）

共和黨 總統當選人川普 7日宣布，成功操盤協助打贏選戰的競選總幹事蘇西‧威爾斯(Susie Wiles)將出任白宮 幕僚長。美聯社報導，威爾斯將成為美國史上第一位白宮女幕僚長；川普三度角逐參加總統大選，這次競選團隊被認為最有紀律且最有效率，不管是川普核心幕僚或外部盟友，一致認為威爾斯功不可沒，威爾斯一直被認為是白宮幕僚長的熱門人選。

競選期間，威爾斯行事低調，避免在媒體前曝光，就連6日凌晨時分的川普勝選之夜，川普邀她在麥克風前講幾句話，她仍然沒有發言。威爾斯在競選團隊並未正式掛名選舉總幹事，避免成為外界注意目標，但她做到其他幕僚極少完成的任務：克制川普憑直覺行事的衝動。

福斯新聞網(Fox News)7日報導，川普已經與政權交接小組開完會，對於新政府內閣首長人事布局擬妥策略。川普第一任內住宅與都市發展部部長卡森(Ben Carson)、教育部長蓓西‧狄弗斯(Betsy DeVos)、國務卿龐培歐(Mike Pompeo)都可望回鍋，只不過龐培歐可能出任國防部長。消息人士說，共和黨籍阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)已經向川普團隊婉拒出任內閣職務。

前國務卿龐培歐可望接任新內閣的國防部長。（美聯社）

報導指出，可望在川普新政府擔任內閣首長的人選，包括共和黨佛州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)、以無黨派身分獨立角逐2024年選舉但後來退選改支持川普的小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)，億萬富豪馬斯克則可能負責政府效率委員會。

報導指出，川普團隊考慮讓卡森回歸掌理住宅與都市發展部，狄弗斯則再次出任教育部長，前任國務卿龐培歐則出任川普新政府國防部長。

共和黨籍北達科他州州長柏根(Doug Burgum)可能出任內政部長或能源部長，國務卿一職可能由魯比歐出線，小甘迺迪則可能掌理農業部或衛生部。