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防長發備忘錄 保證冷靜有序過渡 軍方不會介入政治

記者顏伶如／綜合報導
國防部長奧斯丁6日晚間表示，五角大廈已經做好準備執行新政府的「所有合法命令」。(路透)
國防部長奧斯丁6日晚間表示，五角大廈已經做好準備執行新政府的「所有合法命令」。(路透)

國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)6日晚間對全體美軍發表備忘錄指出，五角大廈保證會「冷靜且有秩序地」交接給下一任川普政府，軍方不會介入政治，已經做好準備執行新政府的「所有合法命令」。

共和黨籍總統當選人川普上個月接受福斯新聞網(Fox News)訪問時，被問到是否預期在選舉日出現混亂。川普回答表示，可以出動軍隊應付反對群眾。川普談話透露願意動用美軍從事國內的執法任務，以對付「激進左派」分子，並且協助大規模遣返無證移民。

川普勝選之後，某些人士質疑川普是否非法命令現役美軍在國內部署。

路透報導，軍方6日晚間對美軍發表備忘錄，並於7日公布備忘錄內容。奧斯丁在備忘錄中說，美軍將持續避開政治，維持紀律與專業保衛國家，與價值理念相同的盟友與夥伴站在一起以鞏固美國安全。

奧斯丁6日在邁阿密對媒體表示，相信五角大廈軍方高層將持續做出正確的事情。他表示：「軍方資深將領持續注意負責任務，保家衛國，守護我們的軍隊，透過團結合作獲得成功。」

路透分析，批評人士說，2017年至2021年川普第一任執政期間，公然挑戰傳統，企圖要求美軍表態給予政治支持，但軍隊效忠對象應該是美國憲法，而不是任何政黨、政治運動或領袖。川普在競選期間則說，面臨著「來自美國內部的敵人」。

奧斯丁在備忘錄中寫道，美軍一如往常，隨時待命，將會執行新任三軍統帥的政策決定，也會遵守軍方文官的所有合法命令。

奧斯丁在備忘錄裡對所有美軍官兵指出：「你們不只是一般軍人，而是美國軍隊，是地球上最精良的作戰部隊，你們將繼續保衛我們的國家、我們的憲法、以及所有公民的權利。」

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