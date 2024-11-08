選後交接 拜登承諾政權會和平轉移 將參加川普就職典禮

拜登總統7日在白宮發表全國演說，呼籲人民捐棄成見，放下選舉恩怨，團結愛國。(歐新社)

拜登 總統7日在白宮發表全國演說，呼籲人民捐棄成見，放下選舉恩怨，團結愛國；他承諾會與總統當選人川普 合作，確保明年1月和平有序的交接。

這是拜登在5日總統選舉結束後的首次公開談話。

今年選舉開票順利，6日清晨就有結果；拜登6日分別與兩黨總統候選人川普與賀錦麗 通話，7日對全國演說。

拜登說，選舉是願景之爭，而美國選了其中一個；「我們接受國家的選擇，我說過很多次，你不能只有在你贏的時候才愛國，不能只在跟鄰居意見相同時才愛鄰居」。

拜登對人民喊話，無論你投給誰，都不要將其他人視為敵人，他們都是美國同胞。

川普在今年選前仍質疑許多州的選舉作業疑似不公，他的陣營也提出近百個選舉訴訟案。但拜登7日說，希望大家可以淡化對美國選舉制度完整性的質疑，因為選舉是實在、公平且透明的；無論結果是贏是輸，這個制度都可以被信任。

川普在2020年競選連任時，敗給代表民主黨參選的拜登。川普質疑選舉舞弊，2021年1月6日國會認證選舉結果時，鼓勵支持者前往國會阻止認證，導致國會山莊暴動。川普也拒絕參加1月20日的新總統就職典禮。

拜登在選前即已表示，不論川普或現任副總統賀錦麗(Kamala Harris)當選，他都會參加新總統就職。白宮也自10月起，開始布置就職典禮的舞台。

他希望大家最終能放下對美國選舉制度的質疑，「這個制度是誠實的、公平的、透明的，無論輸贏，都值得信任」。

拜登承諾會善盡總統職責，並要求全體執政團隊與川普團隊合作，確保和平有序的交接，「這是美國人民應得的。」

對於落選的賀錦麗，拜登肯定他的團隊在過去近四年的努力，完成的工作是「歷史性的」。他舉1兆元的基礎建設方案為例，指這將改善鄉村地區的生活，還需要時間來完成，但已經在落實當中。他有信心，將留給下任總統，全球最強勁復甦的經濟。

拜登說，他6日也致電賀錦麗，肯定她與她的團隊打出激勵人心的選戰。拜登也鼓勵支持者，「挫敗是不可避免的、但放棄是不可原諒的」，失敗並不代表被打敗，跌倒再重新站起來，是美國建國240多年來的故事，也會繼續下去。

拜登將於明年1月20日將總統職位交接給川普。白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)說，拜登在卸任總統前，沒有特赦他兒子杭特．拜登(Hunter Biden)的計畫。杭特拜登因為在2018年填寫購買左輪手槍的聯邦篩選文件時謊稱自己沒有違法吸毒行為，之後非法持有該武器11天而被定罪，法官將於12月4日宣判刑期。