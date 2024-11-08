選前堅稱「賀錦麗勝出」 神預測專家看走眼

美利堅大學歷史學家利奇曼選前堅稱副總統賀錦麗將贏得大選，但顯然看走了眼。(美聯社)

美利堅大學歷史系教授利奇曼(Allan Lichtman)以精準預測過去九屆美國總統大選結果而聞名，今年選前他堅稱副總統賀錦麗 將贏得大選。前總統川普 6日當選後，利奇曼承認預測有誤，同時卻抨擊起另一位預測名人、選舉分析師兼統計專家席佛(Nate Silver)。

國會山莊網站6日報導，利奇曼在社群平台「X」寫道，「不像席佛，他會試圖逃避自己為什麼沒有預見到選舉結果，我承認我錯了」，同時表示，他將在即將播出的線上直播節目評估選舉和預測方法。

不過，「X」網友在利奇曼的發文加入了社群備註，指出席佛在選前的紐時客座評論中表示，他「直覺」認為川普將勝選。

利奇曼後來又發文表示，「席佛的最後一次判定稱賀錦麗些微領先，他當然沒預測到川普在選舉人團大獲全勝，他說不要相信我的直覺，所以，他的說法就是，無論結果如何，他都不會出錯」。

利奇曼設計了「通往白宮的鑰匙」系統，主要是根據歷史因素來預測結果，包括13個是非題，如果六個以上問題不利於執政黨，執政黨候選人將會敗選，反之則將勝出，這套方法幾乎正確預測1984年以來每一場總統選戰結果。利奇曼9月初預測賀錦麗將勝選，10月底仍未改變看法。

不過，利奇曼也因為他的預測法而受到了批評。國會山莊網站報導，利奇曼過去多次抨擊席佛，雙方9月在網上爭執。席佛當時在「X」發文，抨擊利奇曼「通往白宮的鑰匙」是「完全武斷」，更指利奇曼的方法實際上預測川普勝選。

川普當選美國總統，並在外界稱為「紅州」的愛阿華州獲得壓倒性勝利。新聞周刊報導，在選前最後一個周末發布副總統賀錦麗民調 超車的知名愛州民調專家謝爾澤(Ann Selzer)已承諾，將審查結果錯了16個百分點的民調數據。

謝爾澤主持的謝爾澤公司(Selzer & Company)為狄蒙因紀錄報和Mediacom進行的封關民調顯示，在被視為共和黨票倉的「紅州」愛阿華州出現選情逆轉，賀錦麗以47%支持度領先川普的44%，並在女性選民支持度過半，以56%大幅領先川普的36%。

謝爾澤此前被「538」民調網站稱許為「政治界最棒的民調專家」，Roll Call網站則稱她被視為愛州民調「黃金標準」，她在2日公布民調結果，稱賀錦麗「明顯躍居領先地位」。