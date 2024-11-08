選前堅稱「賀錦麗勝出」 神預測專家看走眼
美利堅大學歷史系教授利奇曼(Allan Lichtman)以精準預測過去九屆美國總統大選結果而聞名，今年選前他堅稱副總統賀錦麗將贏得大選。前總統川普6日當選後，利奇曼承認預測有誤，同時卻抨擊起另一位預測名人、選舉分析師兼統計專家席佛(Nate Silver)。
國會山莊網站6日報導，利奇曼在社群平台「X」寫道，「不像席佛，他會試圖逃避自己為什麼沒有預見到選舉結果，我承認我錯了」，同時表示，他將在即將播出的線上直播節目評估選舉和預測方法。
不過，「X」網友在利奇曼的發文加入了社群備註，指出席佛在選前的紐時客座評論中表示，他「直覺」認為川普將勝選。
利奇曼後來又發文表示，「席佛的最後一次判定稱賀錦麗些微領先，他當然沒預測到川普在選舉人團大獲全勝，他說不要相信我的直覺，所以，他的說法就是，無論結果如何，他都不會出錯」。
利奇曼設計了「通往白宮的鑰匙」系統，主要是根據歷史因素來預測結果，包括13個是非題，如果六個以上問題不利於執政黨，執政黨候選人將會敗選，反之則將勝出，這套方法幾乎正確預測1984年以來每一場總統選戰結果。利奇曼9月初預測賀錦麗將勝選，10月底仍未改變看法。
不過，利奇曼也因為他的預測法而受到了批評。國會山莊網站報導，利奇曼過去多次抨擊席佛，雙方9月在網上爭執。席佛當時在「X」發文，抨擊利奇曼「通往白宮的鑰匙」是「完全武斷」，更指利奇曼的方法實際上預測川普勝選。
川普當選美國總統，並在外界稱為「紅州」的愛阿華州獲得壓倒性勝利。新聞周刊報導，在選前最後一個周末發布副總統賀錦麗民調超車的知名愛州民調專家謝爾澤(Ann Selzer)已承諾，將審查結果錯了16個百分點的民調數據。
謝爾澤主持的謝爾澤公司(Selzer & Company)為狄蒙因紀錄報和Mediacom進行的封關民調顯示，在被視為共和黨票倉的「紅州」愛阿華州出現選情逆轉，賀錦麗以47%支持度領先川普的44%，並在女性選民支持度過半，以56%大幅領先川普的36%。
謝爾澤此前被「538」民調網站稱許為「政治界最棒的民調專家」，Roll Call網站則稱她被視為愛州民調「黃金標準」，她在2日公布民調結果，稱賀錦麗「明顯躍居領先地位」。
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