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記者採訪手記／開票夜民主黨大勢已去 崩潰的賀錦麗粉們

史上首位白宮女幕僚長 威爾斯為何深受川普器重？

眾院共和黨過半機會大 川普將完全執政

編譯陳韻涵／綜合報導
共和黨在大選中已贏得總統和參院多數，眾院席次也居於領先。(美聯社)
共和黨在大選中已贏得總統和參院多數，眾院席次也居於領先。(美聯社)

共和黨在5日大選已拿下白宮並在參議院過半，眾議院則仍在開票中。國會山莊報（The Hill）引述政治預測公司Decision Desk HQ數據報導，眾院選戰截至7日晚，共和黨已獲214席，民主黨200席，共和黨距離過半的218席只差四席；這也代表川普明年1月就任後將「完全執政」。

另有俄勒岡州、亞利桑納州和加州等地共21席的結果尚未公布，其中民主黨候選人在13場選舉中領先，而共和黨候選人則在另外八場選戰中領先。

美聯社報導，共和黨領袖7日表示，有信心將繼續控制眾院。

7日開票結果顯示，共和黨在賓州又拿下兩個激烈爭奪的席位，而民主黨在賓州的參眾兩院選舉都慘敗；民主黨則在紐約三度逆轉勝，趕走三位共和黨現任議員。

眾院兩黨議員私下召開電話會議評估政治格局變化，國會訂下周回歸議事堂。

眾院共和黨籍議長強生(Mike Johnson，路易斯安納州)迫不及待宣布共和黨將續掌多數席次，並展開議事槌爭奪大戰。強生致同僚的信中寫道，「最新數據表明，我們不僅維持且可能擴大共和黨在眾院的多數席次」，尋求同僚支持他續任議長。

國會眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)則表示，「還不知道」哪個政黨將控制眾院，畢竟幾個關鍵選居的結果尚未出爐。

民主黨眼見勢力範圍縮減，聚焦翻轉亞利桑納州、加州和俄勒岡州的少數席位。傑佛瑞斯說：「我們必須清點每一張票。」

美聯社指出，眾院計票結果幾乎肯定要到下周才會完成，屆時國會將開會並準備選出新領袖，包括兩院議長，以及參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)卸任後的繼任人選。

改選前眾院的政黨勢力為共和黨220席、民主黨212席，另有三席空缺。

共和黨挑戰者、全球最大對沖基金「橋水基金」(Bridgewater Associates)執行長麥考米克(David McCormick)阻止現任民主黨參議員凱西(Bob Casey)四連霸，他在競選期間批評拜登總統的政策導致通膨、國內騷亂和國際戰爭。

麥考米克勝選鞏固了共和黨在參院的多數地位，拿回共和黨2022年失去的賓州席次，兌現共和黨高層鼓勵麥考米克參選並堅定支持他的承諾。

共和黨策士認為，共和黨在賓州的優勢大多歸功於共和黨總統候選人、前總統川普在賓州的強勁表現，加上選民不滿通膨，助麥考米克取勝。

至7日晚8時截稿前，凱西尚未承認敗選，他的競選團隊指出，賓州選務官員表明，至少還有10萬張選票待清點，包括臨時選票、軍隊和海外選票。

凱西的競選團隊表示，「我們將確保每位賓州選民的心聲都被聽見。」

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