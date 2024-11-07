新「反川之戰」開始 加州州長紐森打響頭砲

加州州長紐森號召國會議員在川普上任總統前舉行會議，以維護各州的進步派政策。(美聯社)

川普 第一任期的一系列保守政策當時引來許多民主黨籍州長的抵制，而在他再次當選總統隔天，加州 州長紐森 (Gavin Newson)便出面號召議員在川普上任前召開會議，以維護各州的進步派政策；同時多個藍州的檢察長也透露，正準備向川普發起法律戰。

美聯社報導，川普獲勝後紐森雖宣誓會與他合作，但補充說，「別搞錯了，我們打算與全國各州站在一起，捍衛我們的憲法並維護法治」；他並在一份聲明中表示，「我們在加州所珍視的自由正受到攻擊，我們不會袖手旁觀」。紐森辦公室稱州長和議員們已準備好讓加州法律「防川普」(Trump-proof)。紐森呼籲立法機關12月召開會議，為檢察長辦公室提供更多資金來應對聯邦挑戰，但未透露具體細節。

川普第一任期時民主黨檢察長攜手就移民、穆斯林國家居民旅行禁令、環境、網路監管等議題提起訴訟。加州檢察長邦塔(Rob Bonta)表示，其辦公室過去一年審查了川普第一任期內該州提起的120多起訴訟，也一直與全國各地的民主黨籍檢察長合作，準備川普獲勝後的因應計畫。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)也說，她和檢察長詹樂霞(Letitia James)及高階官員計畫定期會面，討論保護「最可能面臨川普政府威脅的關鍵領域」的法律，如生育權、公民權、移民、槍枝安全、勞工權利、LGBTQ權利、環境正義。

川普經常描述加州為「美國所有錯誤的代表」，上個月還在南加州競選期間稱紐森為「新敗類」，並無情地抨擊這個民主黨大本營，因為加州大量的非法移民、遊民及繁瑣監管。加州已通過數十項保護墮胎的法律，也是首個要求到2035年所有銷售新車必須是新能源車的州；州健保範圍亦擴大到所有低收入居民，無論其移民身分為何。

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