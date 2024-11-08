我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

記者採訪手記／開票夜民主黨大勢已去 崩潰的賀錦麗粉們

史上首位白宮女幕僚長 威爾斯為何深受川普器重？

「合則兩利 鬥則俱傷」習近平火速發賀電給川普 比前兩屆大選快

特派記者廖士鋒／北京報導
美國總統大選結果6日出爐，中國國家主席習近平(右)7日向川普祝賀，強調「中美合則兩利、鬥則俱傷」。圖為2019年日本G20峰會兩人在雙邊會晤握手。(美聯社)
美國總統大選結果6日出爐，中國國家主席習近平(右)7日向川普祝賀，強調「中美合則兩利、鬥則俱傷」。圖為2019年日本G20峰會兩人在雙邊會晤握手。(美聯社)

美國總統大選結果6日出爐，各國紛紛搶在第一時間祝賀當選人川普，備受關注的中國國家主席習近平，也在7日致電川普祝賀，習近平再度強調「中美合則兩利、鬥則俱傷」，呼籲雙方加強對話溝通，「妥善管控分歧，拓展互利合作」。

央視新聞7日中午揭露習近平致電給川普，祝賀他當選。習近平表示，「歷史昭示我們，中美合則兩利、鬥則俱傷。一個穩定、健康、可持續發展的中美關係符合兩國共同利益和國際社會期待。希望雙方秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展互利合作，走出一條新時期中美正確相處之道」。

同日中國國家副主席韓正也致電祝賀當選美國副總統的范斯。

而川普日前表示習近平不會侵台，因為習知道川本人「很瘋狂」，對此，中國外交部發言人毛寧7日表示「台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題」，中國堅決反對任何形式的美台官方往來，美國政府應當恪守一個中國原則和三個聯合公報，慎重處理涉台問題，以免「嚴重損害」中美關係和台海和平穩定。毛寧也重申「貿易戰不會有贏家，也不利於世界」。

公開資料顯示，此次北京官方發布的賀電速度，是三屆美國大選中最快的一次。2020年11月3日美國大選舉行後，一直到11月25日習近平才致電祝賀拜登。

2016年11月8日大選，隔晚中國官媒報導習近平向川普祝賀。

大選熱門話題

習近平 川普 美國大選

上一則

選後論功行賞 馬斯克公司獲較少監管 推心腹員工入閣

下一則

川普首項內閣安排 選戰功臣任白宮幕僚長 龐培歐可望回鍋當防長

延伸閱讀

舊金山哪些社區最支持川普

舊金山哪些社區最支持川普
川普首席律師布蘭奇手機 被中國駭客入侵

川普首席律師布蘭奇手機 被中國駭客入侵
川普當選沒未來 馬斯克「跨性別女兒」宣布離開美國

川普當選沒未來 馬斯克「跨性別女兒」宣布離開美國
最後拜習會？ 中國宣布習近平將出席APEC、G20

最後拜習會？ 中國宣布習近平將出席APEC、G20

熱門新聞

圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡

2024-11-06 03:10
國會選舉開票在美東時間5日晚上6時開始，請關注世界新聞網為您帶來的第一手開票資訊。(歐新社)

賓州參院席次翻紅 藍45：紅53

2024-11-07 16:55
密西根州奧克蘭縣諾維，一名男子在投票站填寫資料準備參加提前投票。(新華社)

美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程

2024-11-04 17:36
川普宣告勝選。 （美聯社）

川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

2024-11-06 02:40
紐時分析指出，今年美國大選民主黨在多項議題上向右轉，賀錦麗從她在 2019 年時所採取的多項立場上退讓。圖為賀錦麗2日在北卡羅來納州夏洛特市參加競選造勢。(路透)

紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普

2024-11-03 10:41
美國前總統川普將重返白宮，並承諾將在移民、經濟和烏克蘭戰爭等問題上採取行動。(美聯社)

狂人回歸會如何？川普承諾當選後要做這7件事

2024-11-06 21:03

超人氣

更多 >
賓州參院席次翻紅 藍45：紅53

賓州參院席次翻紅 藍45：紅53
紐時：馬斯克為川普選舉出錢出力 想要的回報是什麼？

紐時：馬斯克為川普選舉出錢出力 想要的回報是什麼？
曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前

曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前
「負擔得起的奢侈品」 平價牛排館業績報喜

「負擔得起的奢侈品」 平價牛排館業績報喜
選前堅稱「賀錦麗勝」神預測9屆大選專家認錯卻拉踩別人

選前堅稱「賀錦麗勝」神預測9屆大選專家認錯卻拉踩別人