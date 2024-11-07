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選前堅稱「賀錦麗勝」 神預測9屆大選專家認了錯

破紀錄46%拉丁裔選民力挺 川普重登白宮寶座

中央社華盛頓6日綜合外電報導
10月22日，共和黨總統候選人川普在佛州向拉丁裔選民拉票，他身後一名支持者起身拍照。路透
10月22日，共和黨總統候選人川普在佛州向拉丁裔選民拉票，他身後一名支持者起身拍照。路透

美國前總統川普今年再次重塑美國選民結構，贏得拉丁裔選民、年輕人和未具備大學學歷的美國人支持，幾乎在全國所有地區贏得較多選票，重新登上白宮寶座。

路透社報導，在共和黨的民粹主義競選活動中，川普承諾保護勞工免受全球經濟競爭衝擊，並提出一連串減稅措施，在勞工階級選民和非白人選民中的影響力不斷增強，幫助他在幾乎所有地區得票率增加。

根據艾迪生媒體研究機構（Edison Research）的出口民調，最顯著的成長可能是川普在拉丁裔選民中的支持率上升了14個百分點。約有46%自認是拉丁裔的選民把票投給川普，遠高於2020年大選的32%，當時川普敗給民主黨對手拜登。

數十年來，拉丁裔選民大多支持民主黨，但川普今年贏得破紀錄的拉丁裔選民力挺，勝過2004年共和黨籍前總統小布希（George W. Bush）的44%，成為自1970年代實施全國出口民調以來，獲得最多拉丁裔支持的共和黨總統候選人。

在超過2成選民是拉丁裔美國人的郡，川普相對於民主黨候選人賀錦麗的優勢，比他2020年與拜登對決的表現提升了13個百分點。

在2020大選期間為川普向拉丁裔選民拉票的共和黨媒體策略師索波（Giancarlo Sopo）說：「年輕的拉丁裔選民，已經沒有像他們祖父母那樣的肌肉記憶，他們祖父母那一輩力挺民主黨半個世紀。」

川普這次共贏得55%拉丁裔男性選民支持，較2020年的36%高出19個百分點；同時獲得38%的拉丁裔女性選民支持，較2020年上升了8個百分點。

川普長期將反對移民作為其政治主張的基石，承諾對居住在美國的非法移民採取大規模驅逐行動。艾迪生媒體研究機構的出口民調顯示，許多拉丁裔選民支持川普的強硬立場。約有1/4拉丁裔受訪者表示，國內大多數的非法移民應立即被驅逐出境。

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