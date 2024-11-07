范斯成首位千禧世代美國副總統 盤點2024大選里程碑
美國大選5日落幕，共和黨總統當選人川普上演美國現代史上最猛政治逆襲，即將重返白宮，他的副手范斯也將成為美國史上數一數二年輕、也是首位千禧世代的副總統。
美國政治新聞網站Axios報導，在本屆選舉中，獲勝候選人的性別、種族和年齡等條件都刷新歷史紀錄。
明年1月20日，白宮主人將換成史上最年長總統和最年輕副總統之一。下屆聯邦參議院也將首次有2名非裔女性議員，國會也將出現首位變性議員。
●川普：史上最年長白宮主人、首位重罪犯總統當選人
現年78歲的川普將成為最年長的總統當選人。
今年5月，他在紐約遭判犯下34項重罪，成為史上第1位遭定罪的美國總統。現在，他即將成為首位當選總統的重罪犯。
●范斯：首位千禧世代副總統
現年40歲的范斯（JD Vance）是美國史上最年輕的副總統當選人之一，也是唯一的千禧世代當選人。
根據維基百科，千禧世代（millennial）通常指於1981年至1996年出生的人。
「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，他也將成為首位出任副總統的前陸戰隊員。
范斯的妻子烏沙（Usha Vance）將成為首位印裔美籍和信仰印度教的「第二夫人」。
●羅徹斯特與艾索布魯克斯：聯邦參議院首見2名非裔女性議員
代表德拉瓦州的羅徹斯特（Lisa Blunt Rochester）與馬里蘭州的艾索布魯克斯（Angela Alsobrooks）雙雙於5日當選進入聯邦參議院。
這是參院首次同時出現2位非裔女性議員。
●麥布萊德：國會首位跨性別議員
德拉瓦州州參議員麥布萊德（Sarah McBride）5日當選該州在聯邦眾議院的唯一代表，成為全美層級最高的跨性別民選官員。
●莫里森：國會首位支持墮胎權的婦產科醫生
民主黨籍的莫里森（Kelly Morrison）代表明尼蘇達州第3國會選區，成為眾院首位支持墮胎權的婦產科醫師。
據「華爾街日報」，國會的2名婦產科醫師，包括即將退休的共和黨籍聯邦眾議員勃吉斯（Michael Burgess）和共和黨籍聯邦參議員馬歇爾（Roger Marshall），都支持聯邦最高法院於2022年推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障墮胎權的歷史性裁決。
●安薩里：國會首位伊朗裔民主黨人
美國有線電視新聞網（CNN）報導，安薩里（Yassamin Ansari）將成為國會首位伊朗裔民主黨議員。她將在聯邦眾議院代表亞利桑納州。
●史坦：北卡首位猶太裔州長
現任北卡羅來納州檢察總長的史坦（Josh Stein）將成為該州首位猶太裔州長。
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