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范斯成首位千禧世代美國副總統 盤點2024大選里程碑

中央社華盛頓7日綜合外電報導
6日清晨，川普和范斯分別以總統當選人和副總統當選人身分現身佛州棕櫚灘會議中心(美聯社)
6日清晨，川普和范斯分別以總統當選人和副總統當選人身分現身佛州棕櫚灘會議中心(美聯社)

美國大選5日落幕，共和黨總統當選人川普上演美國現代史上最猛政治逆襲，即將重返白宮，他的副手范斯也將成為美國史上數一數二年輕、也是首位千禧世代的副總統。

美國政治新聞網站Axios報導，在本屆選舉中，獲勝候選人的性別、種族和年齡等條件都刷新歷史紀錄。

明年1月20日，白宮主人將換成史上最年長總統和最年輕副總統之一。下屆聯邦參議院也將首次有2名非裔女性議員，國會也將出現首位變性議員。

●川普：史上最年長白宮主人、首位重罪犯總統當選人

現年78歲的川普將成為最年長的總統當選人。

今年5月，他在紐約遭判犯下34項重罪，成為史上第1位遭定罪的美國總統。現在，他即將成為首位當選總統的重罪犯。

●范斯：首位千禧世代副總統

現年40歲的范斯（JD Vance）是美國史上最年輕的副總統當選人之一，也是唯一的千禧世代當選人。

根據維基百科，千禧世代（millennial）通常指於1981年至1996年出生的人。

「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，他也將成為首位出任副總統的前陸戰隊員。

范斯的妻子烏沙（Usha Vance）將成為首位印裔美籍和信仰印度教的「第二夫人」。

●羅徹斯特與艾索布魯克斯：聯邦參議院首見2名非裔女性議員

代表德拉瓦州的羅徹斯特（Lisa Blunt Rochester）與馬里蘭州的艾索布魯克斯（Angela Alsobrooks）雙雙於5日當選進入聯邦參議院。

這是參院首次同時出現2位非裔女性議員。

●麥布萊德：國會首位跨性別議員

德拉瓦州州參議員麥布萊德（Sarah McBride）5日當選該州在聯邦眾議院的唯一代表，成為全美層級最高的跨性別民選官員。

●莫里森：國會首位支持墮胎權的婦產科醫生

民主黨籍的莫里森（Kelly Morrison）代表明尼蘇達州第3國會選區，成為眾院首位支持墮胎權的婦產科醫師。

據「華爾街日報」，國會的2名婦產科醫師，包括即將退休的共和黨籍聯邦眾議員勃吉斯（Michael Burgess）和共和黨籍聯邦參議員馬歇爾（Roger Marshall），都支持聯邦最高法院於2022年推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障墮胎權的歷史性裁決。

●安薩里：國會首位伊朗裔民主黨人

美國有線電視新聞網（CNN）報導，安薩里（Yassamin Ansari）將成為國會首位伊朗裔民主黨議員。她將在聯邦眾議院代表亞利桑納州。

●史坦：北卡首位猶太裔州長

現任北卡羅來納州檢察總長的史坦（Josh Stein）將成為該州首位猶太裔州長。

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