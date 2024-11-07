賀錦麗承認敗選恭賀川普：全力協助和平交接政權

賀錦麗6日發表敗選聲明，表示這雖然不是她想要的結果，但她呼籲支持者繼續為理想奮鬥。（美聯社）

總統大選6日清晨揭曉結果，代表民主黨出征的副總統賀錦麗 (Kamala Harris)6日致電恭賀已自行宣布當選的共和黨對手川普 ，隨後發表敗選演說，她指出，選舉結果不如人意也必須接受，乃民主基本原則，她提到忠於憲法而非個人，將全力協助川普和平交接政權。

川普陣營發言人史蒂芬·張(Steven Cheung)透過聲明表示，川普與賀錦麗6日稍早通話，賀錦麗祝賀川普贏得歷史性勝利，川普讚揚賀錦麗在選舉過程中展現的力量、專業及韌性，兩位領袖均認同團結美國的重要性。

賀錦麗6日下午在母校霍華德大學演說約12分鐘，她幾度被歡呼聲打斷，在場支持者仍難掩失落。

賀錦麗表示，「對於我們打過的這一仗，我無比驕傲。」她感謝丈夫任德龍(Doug Emhoff)、現任總統拜登 夫婦、副總統候選人華茲(Tim Walz)夫婦與競選團隊的付出。

賀錦麗稍早前致電川普恭賀對方勝選，她說，將全力協助川普及其政權交接團隊，推動和平的政權交接。

賀錦麗提到，美國民主的基本原則，除了要接受不盡如人意的選舉結果，也要明確區分民主和君主或專制的差別，任何人都要尊重這項原則；「在美國，我們忠於美國憲法、個人良心與上帝，而非忠於總統或政黨。」

賀錦麗說，「基於此，即使我承認敗選，但我並沒有在挺住這場競選的戰鬥上退卻。這是為全民的自由、機會、公平和尊嚴而戰。」

她也提到不會放棄為美國理想而戰。

賀錦麗對年輕族群喊話，她說，感覺悲傷和失望都是正常的，但請了解這都會好的；她勉勵他們，有時候，戰鬥需要花些時間，但不代表不會勝利。

賀錦麗說，只要不放棄且持續戰鬥，美國承諾的光亮就會長明；她呼籲年輕人保持信心，不要放棄，捲起袖子投入行動。

賀錦麗提到，「唯有至暗時刻得見星光」，很多人現在感覺進入國家黑暗期，但為了美國的集體利益，她呼籲大家讓樂觀、信念、真理與服務的星光照亮天空。

拜登在白宮收看賀錦麗演說，並事後發表聲明讚許賀錦麗，稱她是出色的夥伴與公僕，賀錦麗在特殊情況中挺身而出，領導了一場歷史性的選戰。

拜登指的是他7月底宣布退選，由賀錦麗緊急接棒對陣川普。

拜登表示，相信賀錦麗會續寫自己的故事，也會持續為美國奮鬥，成為子孫們敬仰的領袖，在美國未來留下她的印記。