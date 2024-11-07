賀賀錦麗被擊敗 明年1月還要在參院認證對手川普勝選

依照憲法，副總統須為新的總統當選人在國會進行驗證程序，由國會確認當選。圖為川普總統的副總統潘斯2021年1月6日與時為眾院議長裴洛西，共同主持驗證，但過程遭到暴徒入侵。(路透)

川普 的總統大選 勝利將於明年1月在國會由他擊敗的對手、副總統賀錦麗認證。根據憲法，副總統是參院的領袖，參院主席必須負責宣布總統大選的結果。

這一程序將於明年1月6日進行。

在正常情況下，由副總統執行的選票統計程序只是一個法律形式，是選出新政府複雜技術流程的最終步驟。

例如2000年，在經歷佛羅里達州長達36天重新計票的過程後，民主黨候選人、時任副總統高爾(Al Gore)於12月13日承認敗給共和黨總統候選人小布希(George W. Bush)。

身為當時的副總統，高爾認證了布希的勝利。

他在講台上宣布：「投給總統大選的選舉人票總數為538張，」接著向國會宣讀自己敗選的消息：「德州的布希獲得美國總統選舉的271票，田納西州的高爾獲得266票。」

然而，四年前這一程序幾乎差點未能實踐。

當時共和黨連任的川普拒絕接受敗選結果，隨後發生國會暴亂，時任副總統潘斯(Mike Pence)當時正在認證民主黨候選人拜登 的勝利，暴亂期間，川普的支持者在攻陷國會辦公室時高喊「吊死潘斯」 (Hang Mike Pence)。

當時川普希望潘斯「做正確的事」，宣布川普為勝者，川普和其盟友花費數天時間試圖說服潘斯，稱副總統有權拒絕戰場州投票給拜登的選舉人票，儘管憲法明確規定，副總統在會議中的角色主要為儀式性的，更像是司儀的角色。

潘斯在向國會發表的一份長篇聲明中承認這一事實，他闡明自己的結論，表示副總統不能聲稱擁有「單方面的權力」來拒絕選舉人票。2021年1月7日，潘斯敲響國會木槌，認證拜登當選。