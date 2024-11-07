拜登邀川普訪白宮 承諾平順交接政權 4000官員將新任命

川普成為總統當選人後，拜登總統6日致電川普恭賀當選，並承諾平順交接。(美聯社)

白宮 6日指出，總統拜登 分別與副總統賀錦麗（Kamala Harris）和總統當選人川普 通話，拜登邀請川普訪問白宮，承諾平順交接政權，並擬於7日發表全國演說。

美聯社報導，現在起將是真正的政權交接期，在川普1月20日就職前，有75天準備，第一要務就是政治任命約4000個官員，包含國務卿以降的各部內閣首長；其中，有1200人的任命案需要經過聯邦參議院同意。

白宮指出，拜登恭賀賀錦麗完成一場歷史性的戰役，他也祝賀川普贏得選舉，在電話中，拜登表示，將致力確保政權順利轉移，並強調團結美國的重要性。

川普已答應拜登的邀請。

有線電視新聞網（CNN）報導，川普團隊拒絕簽署道德協議，援例在選舉日前6個月就會展開的政權過度程序無法展開；原本的總統候選人在選前就能與現任政府分享訊息，為政權過度預作準備，包含聽取安全簡報，並相應地讓聯邦調查局（FBI）針對未來執政團隊的可能人員做身分查核，以及揭露選舉捐贈者訊息，但是川普方面一直與拜登政府協調未果。

美聯社報導，2008年政權交接，即將離任的總統布希（George W. Bush）親自對準備接任的歐巴馬（Barack Obama ）說明美國的機密行動；川普2016年準備上任前，歐巴馬的國安顧問賴斯（Susan Rice）向川普任命的準國安顧問佛林（Michael Flynn）簡報；到了2020年，由於川普挑戰選舉結果，直到當年11月30日才開始對拜登舉行總統簡報。

川普的政權交接團隊由其友人和家人主導，包含川普搭檔范斯（JD Vance）、氣選總統改支持川普的小甘迺迪（Robert Kennedy Jr.）、前夏威夷眾議員加巴德（Tulsi Gabbard）、川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）與次子艾瑞克‧川普（Eric Trump）；政權小組交接共同主席為盧特尼克（Howard Lutnick）與「美國第一政策研究中心」董事會會長麥馬洪（Linda McMahon）。