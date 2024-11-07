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藍牆3州被「打爛」翻紅 川普可能全拿7戰場州

編譯潘勛／綜合報導
號稱「藍牆」的民主黨傳統票倉，再次被共和黨總統候選人川普攻破。圖為川普5日投票當天的清晨再赴密西根州大湍城拜票，果然有用。(美聯社)
號稱「藍牆」的民主黨傳統票倉，再次被共和黨總統候選人川普攻破。圖為川普5日投票當天的清晨再赴密西根州大湍城拜票，果然有用。(美聯社)

美國總統大選結果出爐，共和黨總統當選人川普5日選舉中「打爛」民主黨在中西部的「藍牆」三州賓州、威斯康辛和密西根，此外還拿下北卡羅來納和喬治亞，可能最終會全拿所有七個戰場州，因為雖然內華達和亞利桑納州還在計票，但是川普得票領先。

2020年川普對拜登，七州只拿下北卡州；2016年，喜萊莉．柯林頓對川普只拿下內華達州。

每日郵報(Daily Mail)6日報導，民主黨籍副總統賀錦麗選戰陣營曾寄望她至少拿下部分「鐵鏽帶」，但川普的藍領基層現身，讓川普在那三個州全部獲勝。

據美聯社統計，川普在賓州贏2.2%、威斯康辛0.9%、密西根1.4%。密西根州共和黨主席霍克斯特拉(Pete Hoekstra)表示，共和黨不僅在藍牆鑿出裂痕，還打爛那堵牆。

川普在人口稠密的奧克蘭(Oakland)、肯特(Kent)等郡取勝之後，密西根州終於被判為川普勝選州，可說比起以往選舉，川普的選情幾乎全面改善。

在初選以及5日普選，密西根都是競爭最激烈的戰場州，角色格外重要，有15張選舉人票，而且在美國人的意識裡，該州是美國自動車產業的心臟。

密西根是藍牆最關鍵的一塊，2016年民主黨候選人喜萊莉‧柯林頓直到選舉日前都未到該州造勢，令人稱奇，於是被川普打出缺口。

但令賀錦麗選情確定板上釘釘，是重要的藍牆州賓州深夜判定由川普獲勝。

密西根、賓州及威斯康辛三州2016年選舉都由共和黨小幅獲勝，但拜登在2020年總統選舉扳了回來。這次川普及賀錦麗打整場選戰，最重要使命便是贏得這三大鐵鏽帶搖擺州選票。

民主黨在密西根會出麻煩的第一個跡象浮現於初選，以色列發動的加薩戰爭不受歡迎，民主黨選民出自抗議而不去初選投票；密西根有大約50萬阿拉伯裔選民，底特律阿拉伯裔及穆斯林選民最為集中。雖然拜登在該州以61萬8000票勝出，但10萬人在民主黨初選時「擺爛」。

兩黨競選時都投入大筆資金，候選人更不吝讓密西根備受關注；川普在底特律市演講曾警告，若賀錦麗當選，國家經濟最後會落得跟底特律一般下場，引發賀陣營立刻反擊。

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