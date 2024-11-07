我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有性犯罪前科 美籍「190公分色狼」入境台 最新動向曝光

賀錦麗哪裡出問題？學者：經濟、移民政策步步錯

川普難測 美中對抗態勢不會改變 習近平已電賀勝選

本報記者 張文馨
川普(左)雖宣稱和中國國家主席習近平(右)關係很好，但一般預料，美中未來的對抗態勢不會改變。圖為川習2019年6月在日本大阪G20會晤。(路透)
川普(左)雖宣稱和中國國家主席習近平(右)關係很好，但一般預料，美中未來的對抗態勢不會改變。圖為川習2019年6月在日本大阪G20會晤。(路透)

川普回來了。嚴陣以待的不只美國盟友，還有川普又愛又恨的中國和台灣。

美國有線電視新聞網(CNN) 6日報導，中國國家主席習近平已致電恭賀川普勝選。台北外交部也透過駐美代表處轉遞賴清德總統給川普的賀函。

競選期間，川普不只一次地威脅加徵中國商品的關稅，且至少兩次表示「台灣若要美國保護，就應付保護費」。

總有人替川普解釋，用他總是信口開河或選舉語言不可信來緩頰。實際上，誰知道川普心裡怎麼想？他的國安團隊也沒十足把握，更何況川普還沒公開人事布局；這點北京不會小覷，台北自然不能輕忽。

川普不只一次表示，台灣若要美國保護，就應支付保護費。圖為台灣賴清德總統(右)5月...
川普不只一次表示，台灣若要美國保護，就應支付保護費。圖為台灣賴清德總統(右)5月接見美眾院外交委員會主席麥考爾(左)。(台灣總統府提供)

每任中華民國政府皆言必稱台美關係史上最佳，的確，即使多變如川普，他先前在總統任內主旋律是抗中；台灣在這樣的目標下，從軍售到外交往來都有所斬獲，美國國會對台灣的支持也愈發高調與強勁。

晶片製造不能由台灣壟斷，台灣的安全必須自己提升，不能將美國拖入第三次世界大戰，是川普第二任的政策目標之一；他在開票夜當晚的演說已經揭示：「美國要做的是終結戰爭，而非發動戰爭。」

川普拒絕承諾會在北京犯台時出手捍衛，或許呼應了美國不願參與外國戰爭的民意走向；川普可能在「保護費」上發揮創意，不只是要求台灣加購美國武器，也可能要求加倍投資美國，總之，只要能讓美國人賺錢，讓美國再次富有和偉大，川普來者不拒。

至於川普對設廠在亞利桑納州的台積電（拜登拉來的投資）會有什麼主張？他其實從未表態過。

此外，川普雖然宣稱和中國國家主席習近平關係很好，但對於中國搶美國人工作與製造業地盤的行為可是相當反感；一般預料，美中未來四年內甚至十年內的對抗態勢不會改變，北京也不做川普上台能改善雙邊關係的期待。

到目前為止，美方認為中方並未落實美中第一階段貿易協議的採購承諾，川普上台後會不會第一通電話打到北京，要習近平埋單，仍待觀察；雙邊在印太區域的軍力投射和角力，可能隨著川普信奉孤立主義，與拜登建構聯盟的路線不同，最終出現變化。

川普的不可預測性令人頭痛，但也有護欄，就在於其商人交易本色；只要滿足他心中的算盤，川普的彈性會比拜登政府還大，也自然不受傳統建制派的束縛。

美中台關係隨著兩岸緊張和美中競爭的擴大，只會更敏感難控，台北和北京都需要對華府建構足夠的信任與溝通機制，確保這位不休息一天、每口呼吸都要為美國人民努力的總統不會上演驚奇之舉。

川普涉台言論 資料來源／聯合報系
川普涉台言論 資料來源／聯合報系

大選熱門話題

川普 拜登 習近平

上一則

川普羅列政敵 拜、賀、裴洛西都在「報復名單」

下一則

最強助選 川普讚馬斯克「一顆新星、超級天才」

延伸閱讀

川普內閣會找誰？大金主貝森特想接財長 傳已開始挑副手

川普內閣會找誰？大金主貝森特想接財長 傳已開始挑副手
日韓領袖速與川普通話 川普提一事激勵南韓造船廠股價狂飆

日韓領袖速與川普通話 川普提一事激勵南韓造船廠股價狂飆
川普接受拜登邀請 將赴白宮談政權交接

川普接受拜登邀請 將赴白宮談政權交接
新華社：習近平致電川普表示祝賀

新華社：習近平致電川普表示祝賀

熱門新聞

圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡

2024-11-06 03:10
國會選舉開票在美東時間晚上6時開始，請關注世界新聞網為您帶來的第一手開票資訊。(歐新社)

不斷更新／參院變天共和黨拿下52席 眾院藍186：紅201

2024-11-06 15:37
密西根州奧克蘭縣諾維，一名男子在投票站填寫資料準備參加提前投票。(新華社)

美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程

2024-11-04 17:36
川普宣告勝選。 （美聯社）

川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

2024-11-06 02:40
紐時分析指出，今年美國大選民主黨在多項議題上向右轉，賀錦麗從她在 2019 年時所採取的多項立場上退讓。圖為賀錦麗2日在北卡羅來納州夏洛特市參加競選造勢。(路透)

紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普

2024-11-03 10:41
美國已故前總統雷根的前政治分析師凱希希安認為，選情其實沒有大家想像中膠著。（路透）

川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著

2024-10-30 13:07

超人氣

更多 >
圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡

圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡
不斷更新／參院變天共和黨拿下52席 眾院藍186：紅201

不斷更新／參院變天共和黨拿下52席 眾院藍186：紅201
川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史
劉亦菲深U綠色禮服大解放 「鋼鐵玫瑰」造型辣翻

劉亦菲深U綠色禮服大解放 「鋼鐵玫瑰」造型辣翻
川普拿下賓州後宣布勝選 自稱選後將幫助美國「癒合」

川普拿下賓州後宣布勝選 自稱選後將幫助美國「癒合」