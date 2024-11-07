川普難測 美中對抗態勢不會改變 習近平已電賀勝選

川普(左)雖宣稱和中國國家主席習近平(右)關係很好，但一般預料，美中未來的對抗態勢不會改變。圖為川習2019年6月在日本大阪G20會晤。(路透)

川普 回來了。嚴陣以待的不只美國盟友，還有川普又愛又恨的中國和台灣。

美國有線電視新聞網(CNN) 6日報導，中國國家主席習近平 已致電恭賀川普勝選。台北外交部也透過駐美代表處轉遞賴清德總統給川普的賀函。

競選期間，川普不只一次地威脅加徵中國商品的關稅，且至少兩次表示「台灣若要美國保護，就應付保護費」。

總有人替川普解釋，用他總是信口開河或選舉語言不可信來緩頰。實際上，誰知道川普心裡怎麼想？他的國安團隊也沒十足把握，更何況川普還沒公開人事布局；這點北京不會小覷，台北自然不能輕忽。

川普不只一次表示，台灣若要美國保護，就應支付保護費。圖為台灣賴清德總統(右)5月接見美眾院外交委員會主席麥考爾(左)。(台灣總統府提供)

每任中華民國政府皆言必稱台美關係史上最佳，的確，即使多變如川普，他先前在總統任內主旋律是抗中；台灣在這樣的目標下，從軍售到外交往來都有所斬獲，美國國會對台灣的支持也愈發高調與強勁。

晶片製造不能由台灣壟斷，台灣的安全必須自己提升，不能將美國拖入第三次世界大戰，是川普第二任的政策目標之一；他在開票夜當晚的演說已經揭示：「美國要做的是終結戰爭，而非發動戰爭。」

川普拒絕承諾會在北京犯台時出手捍衛，或許呼應了美國不願參與外國戰爭的民意走向；川普可能在「保護費」上發揮創意，不只是要求台灣加購美國武器，也可能要求加倍投資美國，總之，只要能讓美國人賺錢，讓美國再次富有和偉大，川普來者不拒。

至於川普對設廠在亞利桑納州的台積電（拜登 拉來的投資）會有什麼主張？他其實從未表態過。

此外，川普雖然宣稱和中國國家主席習近平關係很好，但對於中國搶美國人工作與製造業地盤的行為可是相當反感；一般預料，美中未來四年內甚至十年內的對抗態勢不會改變，北京也不做川普上台能改善雙邊關係的期待。

到目前為止，美方認為中方並未落實美中第一階段貿易協議的採購承諾，川普上台後會不會第一通電話打到北京，要習近平埋單，仍待觀察；雙邊在印太區域的軍力投射和角力，可能隨著川普信奉孤立主義，與拜登建構聯盟的路線不同，最終出現變化。

川普的不可預測性令人頭痛，但也有護欄，就在於其商人交易本色；只要滿足他心中的算盤，川普的彈性會比拜登政府還大，也自然不受傳統建制派的束縛。