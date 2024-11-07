川普重返白宮 完全執政 喊話「癒合美國」

前總統川普拿下295張的過半選舉人票，6日清晨以總統當選人身分現身佛州棕櫚灘會議中心，呼籲全民團結和癒合美國。(路透)

美國前總統川普 (Donald Trump)6日已拿下295張過半的選舉人票，擊敗對手賀錦麗 （Kamala Harris）226票，當選美國第47任總統。川普在當選演講中表示，他將癒合美國、團結全國。

美國史上最年長的總統當選人

78歲的川普成為美國史上最年長的總統當選人，也是127年來首位連任失敗後成功重返白宮的美國總統。根據憲法，川普做完第二個任期後不能再選連任。

川普在普選與七個搖擺州均力壓對手民主黨 總統候選人賀錦麗，加上共和黨奪回參議院多數，在眾議院選舉也處於領先，代表川普將以準完全執政之姿，強勢回歸。

賀錦麗與拜登總統均已致電川普道賀，賀錦麗承認敗選，拜登邀約川普見面，商討政權轉移事宜。

讚揚「讓美國再度偉大」運動

美國總統大選揭曉，共和黨大勝。(製表/國際中心 ∎聯合報)

開票過程川普一路領先賀錦麗，在跨過270票當選門檻後，川普於6日凌晨在佛州棕櫚灘宣布當選，並對支持者發表演說，他感謝美國人民選他當第47任與第45任總統，他讚揚了不起的讓美國再度偉大（MAGA）運動，他稱支持者又創造了美國新的歷史，承諾要為美國人民而戰，日復一日不會休息，直到交出孩子們應得的強大、安全且繁榮的美國，真正成為黃金時代。

川普說，「上帝放過我的命是有原因的，要我拯救我們的國家，重建美國的偉大」；川普競選總統期間遇過兩次暗殺行動，7月在賓州遭槍擊右耳受傷。川普搭檔范斯(JD Vance)表示，「我們剛剛見證了美國史上最偉大的政治復興」。

再度執政紀錄 美國史上第二例

川普於2016年底當選總統，2020年尋求連任不敵民主黨的拜登，如今創下再度執政紀錄。美國史上迄今只有一例，為內戰結束後的首位民主黨總統克里夫蘭（Grover Cleveland ），他擔任第22任與第24任總統，他在1893年重返白宮。

川普不僅守住紅州，而且突破藍牆，七個搖擺州裡已有五州獲勝，亞利桑納和內華達州尚未完成計票，但也都領先，不影響選舉結果。美聯社至6日晚間統計，川普已拿下295張選舉人票，賀錦麗226票。

福斯新聞網6日凌晨1時許，搶先預測川普贏得選戰；川普在2時過後，與范斯夫婦和川普家人現身，包含選戰期間從未露面的長女伊凡卡夫婦。