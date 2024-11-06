日韓領袖速與川普通話 川普提一事激勵南韓造船廠股價狂飆

南韓現代重工的造船廠。(路透)

隨著川普 當選美國總統，日韓都迅速安排元首與川普通話。南韓 總統尹錫悅與川普討論了美國駐軍議題，川普還表達希望在造船領域與南韓合作，消息激勵南韓造船業者股價應聲飆漲。

尹錫悅在與川普通話12分鐘後，7日在全國電視記者會上表示，南韓「將藉由建立與華盛頓新政府的完美安全布局來捍衛和平。」美國大約有28500軍力駐軍南韓，嚇阻北韓入侵。

根據尹錫悅的副國安顧問金泰孝（Kim Tae-hyo，音譯）透露，尹錫悅與川普談到擔心北韓部署軍力支持俄羅斯應戰烏克蘭，以及北韓持續進行發射彈道飛彈等軍事挑釁行為。兩人同意近期內安排會面。

金泰孝也說，川普提到南韓在造船和維修領域的成就，表示他期望討論更多有關南韓如何能協助美國造船業的議題。

南韓造船業者股價7日應聲大漲，大宇造船海洋股價盤中飆漲15%，創4月下旬來最大漲幅；現代重工大漲16

%、三星重工大漲8.4%。這三大造船業者都是MSCI亞太指數中的領漲個股。

南韓是全世界最先進造船國家之一，而美國造船業近幾年來幾乎已崩潰。大宇造船正在費城收購一座前海軍的造船廠，近期取得南韓第一筆協助檢修美國海軍船舶的合約。

日本首相石破茂 也與川普通話了約5分鐘。石破茂說，「這是我們首度一對一通話，我覺得他非常親切，我認為他是能開誠布公溝通的人，不會試圖潤飾或美化他的言談。」雙方同意短期內會面，而石破茂或許有機會在本月稍後前往參與巴西G20高峰會途中，飛機在美國補給燃料時，有機會與川普會面。

石破茂說，雙方沒有談到川普可能要求東京付給美國更多駐軍費用或增加國防支出。