我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科州男吃麥當勞毒洋蔥漢堡亡 妻自責：我把洋蔥挑出來給他吃

川普勝選 習近平致電表示祝賀

日韓領袖速與川普通話 川普提一事激勵南韓造船廠股價狂飆

編譯葉亭均／即時報導
南韓現代重工的造船廠。(路透)
南韓現代重工的造船廠。(路透)

隨著川普當選美國總統，日韓都迅速安排元首與川普通話。南韓總統尹錫悅與川普討論了美國駐軍議題，川普還表達希望在造船領域與南韓合作，消息激勵南韓造船業者股價應聲飆漲。

尹錫悅在與川普通話12分鐘後，7日在全國電視記者會上表示，南韓「將藉由建立與華盛頓新政府的完美安全布局來捍衛和平。」美國大約有28500軍力駐軍南韓，嚇阻北韓入侵。

根據尹錫悅的副國安顧問金泰孝（Kim Tae-hyo，音譯）透露，尹錫悅與川普談到擔心北韓部署軍力支持俄羅斯應戰烏克蘭，以及北韓持續進行發射彈道飛彈等軍事挑釁行為。兩人同意近期內安排會面。

金泰孝也說，川普提到南韓在造船和維修領域的成就，表示他期望討論更多有關南韓如何能協助美國造船業的議題。

南韓造船業者股價7日應聲大漲，大宇造船海洋股價盤中飆漲15%，創4月下旬來最大漲幅；現代重工大漲16

%、三星重工大漲8.4%。這三大造船業者都是MSCI亞太指數中的領漲個股。

南韓是全世界最先進造船國家之一，而美國造船業近幾年來幾乎已崩潰。大宇造船正在費城收購一座前海軍的造船廠，近期取得南韓第一筆協助檢修美國海軍船舶的合約。

日本首相石破茂也與川普通話了約5分鐘。石破茂說，「這是我們首度一對一通話，我覺得他非常親切，我認為他是能開誠布公溝通的人，不會試圖潤飾或美化他的言談。」雙方同意短期內會面，而石破茂或許有機會在本月稍後前往參與巴西G20高峰會途中，飛機在美國補給燃料時，有機會與川普會面。

石破茂說，雙方沒有談到川普可能要求東京付給美國更多駐軍費用或增加國防支出。

大選熱門話題

川普 南韓 石破茂

上一則

川普接受拜登邀請 將赴白宮談政權交接

下一則

川普內閣會找誰？大金主貝森特想接財長 傳已開始挑副手

延伸閱讀

新華社：習近平致電川普表示祝賀

新華社：習近平致電川普表示祝賀
不滿拜登制裁 部分中美洲國家希望川普上台重修關係

不滿拜登制裁 部分中美洲國家希望川普上台重修關係
神秘人逆風下注川普勝選進帳近5千萬 精準預測背景曝光

神秘人逆風下注川普勝選進帳近5千萬 精準預測背景曝光
尹錫悅電賀川普壓倒性勝利 談北韓派兵援俄「將盡快會晤」

尹錫悅電賀川普壓倒性勝利 談北韓派兵援俄「將盡快會晤」

熱門新聞

圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡

2024-11-06 03:10
國會選舉開票在美東時間晚上6時開始，請關注世界新聞網為您帶來的第一手開票資訊。(歐新社)

不斷更新／參院變天共和黨拿下52席 眾院藍186：紅201

2024-11-06 15:37
密西根州奧克蘭縣諾維，一名男子在投票站填寫資料準備參加提前投票。(新華社)

美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程

2024-11-04 17:36
川普宣告勝選。 （美聯社）

川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

2024-11-06 02:40
紐時分析指出，今年美國大選民主黨在多項議題上向右轉，賀錦麗從她在 2019 年時所採取的多項立場上退讓。圖為賀錦麗2日在北卡羅來納州夏洛特市參加競選造勢。(路透)

紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普

2024-11-03 10:41
美國已故前總統雷根的前政治分析師凱希希安認為，選情其實沒有大家想像中膠著。（路透）

川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著

2024-10-30 13:07

超人氣

更多 >
圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡

圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡
不斷更新／參院變天共和黨拿下52席 眾院藍186：紅201

不斷更新／參院變天共和黨拿下52席 眾院藍186：紅201
川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史
劉亦菲深U綠色禮服大解放 「鋼鐵玫瑰」造型辣翻

劉亦菲深U綠色禮服大解放 「鋼鐵玫瑰」造型辣翻
川普拿下賓州後宣布勝選 自稱選後將幫助美國「癒合」

川普拿下賓州後宣布勝選 自稱選後將幫助美國「癒合」