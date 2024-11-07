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川普羅列政敵 拜、賀、裴洛西都在「報復名單」

記者胡玉立／綜合報導
川普曾在競選說，前國會眾議長裴洛西可能會因2020年他發表國情咨文後撕毀副本入獄。圖為裴洛西(右)2020年在時任總統川普(左下)發表國情咨文後，把他的國情咨文撕成兩半。(路透)
川普曾在競選說，前國會眾議長裴洛西可能會因2020年他發表國情咨文後撕毀副本入獄。圖為裴洛西(右)2020年在時任總統川普(左下)發表國情咨文後，把他的國情咨文撕成兩半。(路透)

Politico新聞網站6日根據川普多年來在演講和社群媒體發文報復性內容，為他羅列出長長的「報復」清單，從政敵、批評者到媒體成員，全是他曾揚言要報復、起訴、驅逐出境甚至處決的對象。報導指出，川普競選是基於報復，現在他當選了，完全有能力實現此目標。

川普的許多支持者認為他的威脅只是競選語言，他的上一任期也鮮少對政敵採取行動。但包括川普部分最親近顧問在內的其他人卻發出不祥警告，指川普第二任期內更有可能落實行動。他不用再因競選連任壓抑自己，最高法院裁決賦予總統離職後廣泛刑責豁免權，也讓他底氣大增；他的幕僚或盟友也會更願意助他實現願望。

根據川普所說，以下這些人都該受懲罰：

拜登總統：川普常稱拜登腐敗，6月還指拜登應「因叛國罪被捕」；去年他演講時發誓將「任命真正的特別檢察官，追捕美國史上最腐敗總統拜登及整個拜登犯罪家族」。

副總統賀錦麗：川普稱賀錦麗管控移民嚴重失敗，9月他在賓州競選集會表示，賀錦麗允許無證移民「入侵」美國，「應受彈劾和起訴」。

前總統歐巴馬：2020年川普指責歐巴馬「叛國」，8月他發文呼籲為歐巴馬設立「公共軍事法庭」。

前國務卿喜萊莉．柯林頓：川普2016年集會曾含糊提到柯林頓電郵門事件並語發驚人地說：「把她關起來」。

前眾議長裴洛西：川普曾指裴洛西應因其丈夫出售Visa股票而面臨刑事指控，另應為2021年1月6日未確保國會安全受到起訴。4日他演講時還提到，裴洛西可能會因2020年他發表國情咨文後撕毀副本入獄。

其他被川普點名應起訴的人還有：紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)、曼哈頓法官恩格隆(Arthur Engoron)、前眾議員麗茲‧錢尼（Liz Cheney）、特別檢察官史密斯（Jack Smith）、曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)、前參謀長聯席會議主席密利(Mark Milley)等等。

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